Ornitorenk nedir

Ornitorenk görünüşü ile sıra dışı ve oldukça dikkat çeken memeli bir hayvan türüdür. Dünyanın en ilginç hayvanı olarak nitelendirilen ornitorenkler hem suda hem karada yaşayabilmektedir.

Yumurtlayan bir memeli hayvan olan ornitorenk Doğu Avustralya kökenli bir hayvandır. 1799 yılında keşfedilerek evrimsel biyoloji uzmanlarının ilgi gösterdiği bir hayvan türü olmuştur.

Yumurtlayan bir memeli olması, ördek gagası, kunduz kuyruğu ve perdeli ayakları ile Avrupalı doğabilimciler tarafından ilk görüldüğünde oyuncak zannedilmiştir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Bir ornitorenk yaklaşık 40 cm uzunluğa ve 15 cm genişliğe sahiptir.

1,5 kg ağırlığındadır.

Fosillere göre geçmişteki ornitorenkler günümüzdekilerin 2 katı büyüklüktedir.

Kürkü sık olan ornitorenkler ayaklarında bulunan ekstra deri tabakası sayesinde iyi birer yüzücüdür.

Kürkleri sıktır ve su geçirmez. Soğuk havalara karşı dayanıklıdırlar. Büyük kuyruklarında yağ depolarlar. Kuyruktaki bu yağlar ekstra enerji sağlar.

Gagaları ördek gagasına benzer. Esnek bir yapıda olan gagalarında pek çok reseptör vardır ve bu sayede su altındaki hareketleri algılayabilir.

YAŞAM ALANLARI

Ornitorenkler endemik hayvanlardır yani sadece belirli bir bölgede yaşarlar. Tazmanya ve Güneydoğu Avustralya kıyıları anavatanlarıdır. Zamanının çoğunu su altında geçirirler. Deni kenarındaki kumlu arazilerde veya bu arazilerdeki kuyularda da görülebilir.

BESLENME TÜRLERİ

Ornitorenkler etçil hayvanlardır. Su altında gözlerini kapatarak avlanması ile bilinirler. Kabuklu deniz canlıları, böcekler ve larvalar ile beslenirler. Su altında avlanmalarına rağmen avlarını su yüzeyine çıkartarak yerler. Dişleri bulunmadığından dolayı avlarını ağızlarında ezerek yerler.