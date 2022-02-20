Oşinografik nedir

Okyanuslarda yaşayan canlıların birbirleriyle ve çevredekilere etkileşimini inceleyen bilim dalıdır.

Okyanusları ve denizleri tüm özellikleriyle inceleyen bilim dalına 'oşinografi' denilmiştir.

Denizlerle ilgili araştırmalar yapan bilim insanlarına ise okyanus bilimci denir. Okyanus bilimciler farklı uzmanlık alanlarında çalışmalarını devam ettirirler.

OKYANUS BİLİMİ

Bu alanlar; biyolojik oşinografi, kimyasal oşinografi, fiziksel oşinografi ve jeolojik (yer bilimi) oşinografidir.

Oşinografi oldukça genç bir bilim gibi gözükse de kökeni insanoğlunun doğa hakkında ilk soruları sormaya başladığı güne kadar götürülebilir.

Luigi Ferdinando Marsigli'nin de 17. yüzyılda İstanbul'da Venedik elçiliğinde çalışırken, İstanbul Boğazıyla ilgili çalışmaları da oseonagrafyanın ilk örneklerindendir.

OŞİNOGRAFİK ÖLÇÜM

Oşinografi, suyun fiziki özelliklerini ve dalga hareketlerini, okyanus tabanlarının jeolojik şekilleriyle tortu tabakalarını, denizlerdeki bitkilerle hayvanların hayatlarını araştırır.

Deniz ölçüm çalışmalarında önemli unsurlar; rüzgar, akıntı, dalga ve gel-git ölçümleri ve bunların yanı sıra deniz suyunun fiziksel (sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk vb.) ve kimyasal (pH, DO vb.) özelliklerinin belirlenmesidir.