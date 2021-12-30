Otağ nedir

Türk kültüründe Kağan veya padişahların büyük, süslü, gösterişli ve içinde birçok bölümü bulunan çadırlarına "otağ" denir.

Otağ, (Ot/Od/Ud) kökünden türemiştir. Od (ateş) ile bağlantılıdır. İçinde ateş yakılan barınak demektir.

Türk kültüründe çadır önemlidir. Otağın çadırdan farkı, yuvarlak ve süslü olmasıdır. Osmanlı’da Padişah çadırlarına bu ad verilmiştir. Yeryüzü büyük bir otağa benzetilir. Yaşam Ağacı ise onun ortasındaki direktir.

Otağlar, Orta Asya Türk devletlerinde bir büyüklük, Müslüman-Türk devletlerinde ise bayrak ve tuğ ile beraber bağımsızlık simgesi anlamı taşımıştır.

ESKİ TÜRKLERDE "OTAĞ"

Çin kaynaklarına göre eski Türklerde bayraksız otağ, otağsız bayrak olmazdı.

Otağlar renkleriyle de sahibinin devlet içindeki mertebesini belirtirdi. Göktürk ve Uygur hakanlarının çadırları, “Altın otağ” olarak adlandırılırdı. Otağlar ayrıca üzerlerini örten keçenin rengine göre ak, boz, kızıl, kara gibi isimler de alırlardı.

OTAĞ-I HÜMAYUN

Otağ-ı hümayun ise, Osmanlı Devletinde padişaha mahsus çadırlardır. Çetr-i hümayun veya renginden dolayı kızıl çadır olarak da kaynaklarda geçmektedir. Türk sanatının en parlak nümunelerinden olan otağ-ı hümayunlar, Orta Asya’dan beri gelen çadır an’anesinin en mükemmel halini almış şekilleridir.