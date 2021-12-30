Over kisti nedir

Bir diğer adıyla yumurtalık kisti, yumurtalar içinde yumurta hücresini taşıyan keselerin, çatlamayarak büyümeye devam etmesiyle ortaya çıkar.

Yumurtalık (over) kistleri, yumurtalıklarda bulunan sıvı dolu kesecikler anlamına gelmektedir.

OVER KİSTİ NEDEN OLUŞUR

Kadınların her ay yaşadığı adet döneminde, yumurta içinde yumurta hücresini taşıyan ve boyutu 3 cm'ye kadar büyüyebilen folikül kisti oluşur. Ardından bu kist patlar ve yumurta ortaya çıkar.

Yumurta sperm ile döllendiği takdirde hamilelik oluşur, döllenmenin yaşanmadığı durumlarda ise yumurta 14 gün sonra adet olarak vücuttan atılır.

Ancak bu döngüyü yaşayan kadınlarda hormonal dengesizlikler varsa, yumurta çatlamaz, büyüyerek folikül kisti olur.

BELİRTİLERİ NELERDİR

Yumurtaların diğer organlarla uzaklığı nedeniyle oluşan kist, bir şikayete neden olmayabilir.

Sık olmamakla birlikte bazı durumlarda over kistleri patlarsa, kişi şiddetli ağrı yaşayabilir. Bu kistlerin varlığı çoğunlukla rutin kontroller sırasında fark edilir.

Bunların dışında sık görülen şikeyetler ise şöyle:

Düzensiz adet olmak

Karın bölgesinde şişlik

İdrara sık çıkma

Sindirim sisteminde problemler

KAÇ ÇEŞİT OVER KİSTİ VAR

Over kistleri 5 şekilde görülebilir bunlar;

İnklüzyon kisti: Oldukça minik boyutta olan bu kist, hiçbir belirti vermez ve ultrasonda da fark edilmez. Bu kistlerin uzun vadede over kanseri oluşturabileceği yönünde araştırmalar bulunuyor.

Gebelik luteoması: Hamilelik süresinde oluşan 20 cm'ye kadar büyüyebilen kistlerdir. Hamileliğin ardından geriler.

Follikül kisti: Genç yaşlardaki kadınlarda sıklıkla görülen bu tür, adet gecikmesine yol açabilir. Yumurtanın çatlamayarak büyümeye devam etmesi sonucunda oluşur. 2-3 cm kadar büyüten kistler doğum kontrol ilaçlarıyla giderilebilir.

Teka lutein kisti: Aşırı hormon salgılanmasına bağlı olup, kısırlık tedavisi sırasında iki yumurta bölgesinde de görülür.

Korpus luteum kisti: Yumurtlama sonrasında yumurta hücresinin atıldığı doku, korpus luteum adı verilen dokuda gebelik oluştuğu durumda progesteron plesentadan salınıncaya kadar burada üretilir. Bazı durumlarda bu doku kist halini alır ve boyutu 3-4 cm kadar büyür. Tedavi gerektirmeyen bu tür, kendiliğinden kaybolur.

OVER KİSTİ GEBELİĞE ENGEL Mİ

Over kistinin yüzde 85'lik kısmı iyi huyludur ve 20-44 yaş arasında görülür. Oluşum sebebinin hormonal düzensizlik olduğu takdirde ise kısırlığa neden olabilir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELER

Ultrason muayenesiyle ortaya çıkarılan over kistlerinin tedavisi, kistin türüne göre değişiklik gösteriyor.

Bunun yanında basit kistler, takip edilip doğum kontrol ilaçlarıyla küçültülür.

İltihaplı kistlerde antibiyotik tedavisi uygulandır.