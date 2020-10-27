Paella nedir

Paella, aslen Valencia'dan gelen bir İspanyol pirinç yemeğidir. İspanyol mutfağının en tanınmış yemeklerinden biri olan Paella, farklı kombinasyonlar ile tüketilebilir.

Paella, Endülüs kültüründen gelen küçük yuvarlak Bomba pirinci ve Roma mutfağına has dev tavaların buluştuğu, İspanyol mutfağının karakterini yansıtan bir tada sahiptir.

Paella, deniz ürünlü pilav olarak da adlandırılabilir. Yemekte ana malzemeler; Beyaz pirinç, deniz ürünleri ve sebzedir. Paella, İspanya'da genel olarak öğlenleri tüketilir.

SARAYIN ARTAN YEMEKLERİNDEN ORTAYA ÇIKTI

Kullanılan baharat ve içerikler, İspanya’nın yörelerine göre değişiklik gösteriyor. Kıyı kesimlerde kullanılan balık ve deniz ürünlerinin yerini, daha yüksek köylerde dana ve keçi eti alırken, bazı bölgelerde vejetaryen tercihler bile mevcuttur.

Paellanın, Mağribi Kralı'nın sarayında artan yemekleri, dev kazanlarda karıştırıp pişirerek eve götüren hizmetkarların icadı olduğu anlatılıyor.