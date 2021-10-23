Paladyum nedir

Paladyum, sembolü ''Pd'', atom numarası ise 46 olan, platine benzer kimyasal elementtir. 1803 yılında William Hyde Wollaston tarafından keşfedilen bu element, kıymetli metaller içerisinde yer alır.

Tıp, kimyasal alanlar, diş hekimliği, mücevher, endüstri gibi birçok alanda kullanılan paladyum, gümüş renkli ve parlak bir metal olarak tanımlanabilmektedir.

Beyaz altının elde edilmesinde kullanılan paladyum metali, kimi yerde ''beyaz altın'' olarak da anılmaktadır. En önemli özelliği ise hidrojeni emerek depolayabiliyor olmasıdır.

PALADYUMUN TARİHİ

Paladyum, 1803 yılında aynı yıl rodyum elementini de keşfeden İngiliz kimyager William Hyde Wollaston tarafından keşfedilmiştir.

Wollaston, konsantre bir hidroklorik ve nitrik asit çözeltisi olan kral suyunda çözüldükten sonra platinden kalan kalıntıları incelemiştir. Daha sonra bir dizi kimyasal reaksiyonda paladyum izole etmiş ve sonunda paladyum metalini çıkarmak için paladyum siyanürü ısıtmıştır.

PALADYUMUN ÖZELLİKLERİ

Parlak bir metal olan paladyum, platinden yüzde 12 oranında daha sert bir yapıya sahiptir. Paladyumun bu özelliği, onu platinden daha dayanıklı yapmaktadır.

Temel kullanımı, çoğu zaman hibrit ve benzinli araçlarda yer alan, aracın egzoz sisteminin emisyonunu kontrol eden parça olarak bilinen konvertörlerde yer alan kritik bileşen olarak tanımlanabilir.

PALADYUMUN KULLANIM ALANLARI

Katalitik Konvertörler: Paladyumun önemli bir fark ile en fazla kullanımı, otomotiv endüstrisinde ve bilhassa katalitik konvertörlerdendir. Paladyum, eşsiz bir katalizör görevi görüp içten yanmalı motorun parçası şeklinde atılan kirletici bileşenlerin bazılarının daha az zararlı bileşene dönüştürülmesine destek olur.

Değerli Metal: En değerli metaller arasında yer alır ve paladyumlu paralar 1966 yılından bu yana kullanılmaktadır. Günümüzde de paladyumdan yapılan bir dizi metal çubuk ve madeni paralar üretilmektedir.

Flütler: Konser sınıfı ve profesyonel flütler, genellikle kıymetli madenlerden yapılmaktadır. Gümüş çok yaygın malzeme olmasına karşın, kimi zaman flütteki tüplerin yapımı adına paladyum kullanılır.

Diş Hekimliği: Diş amalgamları için ufak miktarlarda paladyum kullanılmaktadır.

Mücevher: Paladyum, beyaz altının alaşımlarında kullanılan metallerden biridir.

Elektrik: Paladyum, elektronik endüstrisinde elektrik kontakları, seramik kapasitörler ve lehim malzemeleri için kullanılır.

Fotoğrafik Baskı: Gümüşe benzer şekilde, paladyum tuzları genellikle baskıda kullanılan ışığa duyarlı bir malzeme olarak kullanılır. Tuzlar, 19. yüzyılın sonlarında yaygın olarak kullanılan benzersiz bir ton kalitesi olarak üretilmiştir.

Hidrojen Arıtma ve Depolama: Paladyum metalinin hidrojeni emmesi, yüksek derecede uçucu elementli olan hidrojenin saflaştırılması ve güvenli bir biçimde depolanması adına kullanılmaktadır..