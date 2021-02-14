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Palindrom nedir
Palindrom, tersten okunuşu da aynı olan cümle, sözcük ve sayılara denilmektedir. İki taraftan okunduğu zaman okunuş yönüyle aynıdır.
- Haber Merkezi
- 14.02.2021 - 11:55
- Güncelleme : 14.02.2021 - 12:00
Palindromi, iki taraftan okunduğu zaman okunuş yönüyle aynı olan kelime, cümle ve sayılara verilen isimdir.
Palindrom kelimesinin kökeni Yunancadan gelmektedir ve 'ters' ve koşmak' kelimelerinin birleşmiş halidir.
PALİNDROMİK SAYILAR
Palindromik sayı, iki taraftan okunduğu zaman aynı olan doğal sayılardır.
Örneğin 1274721 gibi simetriktir. Palindromik sayılar tersten yazıldığında değişmezler.
Palindromik sayılara örnek olarak: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 101, 111, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191
PALİNDROM KELİME ÖRNEKLERİ
-
Ada
-
Ağa
-
Ala
-
Âmâ
-
Ana
-
Ara
-
Âsâ
-
Ata
-
Aya
-
Âzâ
-
Ebe
-
Ece
-
Efe
-
Elle
-
İki
-
İri
-
İyi
-
Kabak
-
Kaçak
-
Kak
-
Kavak
-
Kayak
-
Kazak
-
Kek
-
Kelek
-
Kıllık
-
Kılık
-
Kırık
-
Kısık
-
Kulluk
-
Küçük
-
Kütük
-
Küllük
-
Lâl
-
Makam
-
Mamam
-
Mum
-
Nacican
-
Nalan
-
Nazan
-
Neden
-
Niçin
-
Radar
-
Ses
-
Sis
-
Sos
-
Sus
-
Süs
-
Talat
-
Tat
-
Ütü