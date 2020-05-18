Pankreas nedir

Karın boşluğunda, omurganın bel bölümü önünde yer alan salgı bezine pankreas denir.

Ortalama 15-25 santimetre uzunluğunda olan pankreasın; kadınlarda 55 gram erkeklerde ise 70 gram ağırlığında olduğu bilinmektedir.

Önden arkaya doğru yassılaşan pankreasın, düzensiz olan biçimi çengele benzetilebilir.

İKİ ÖNEMLİ KANAL

Şişkin olan sağ ucuna baş, daha dar olan orta bölümüne gövde, gövde ile başın birleştiği ince bölüme boyun, ince uzun olan son ucuna da kuyruk adı verilir. Kuyruk bölümü dalağa dek uzarken; pankreas dalak, karaciğer ve üst mezanter atardamarlarıyla beslenir.

Pankreasın boşaltıcı kanalları da Wirsung ve Santorini kanalı olarak adlandırılır.

İÇ VE DIŞ SALGI GÖREVLERİ

İç ve dış salgı görevleri bulunan pankreasın; iç salgı görevini langerhans adacıkları denen salgı hücreleri gerçekleştirir. Bunların salgıladığı insülin, glukozun metabolizmasında en önemli rolü oynar ve yetersizliği Tip 1 diyabete neden olur. Dış salgı görevi ise asinus keseciklerine aittir. Bu salgı kesecikleri, pankreas özsuyu denen ve onikiparmak bağırsağına dökülen alkali bir sıvı salgılar.

BAŞLICA HASTALIKLAR

Pankreasta görülen başlıca rahatsızlıklar şunlardır:

- Pankreatit denen yangılanmalar,

- Urlar,

- Özellikle boşaltıcı kanallarda görülen taşlar,

- Kistler,

- Daha çok travmalardan sonra ortaya çıkan yalancı kistler.