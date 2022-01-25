Panteizm nedir

''Tüm Tanrıcılık'' ve ''Kamu Tanrıcılık'' adlarıyla da bilinen panteizm, Tanrı ile evreni bir, aynı ve özdeş kabul eden görüştür.

17. yüzyıl filozofu Baruch Spinoza'nın çalışmalarına dayalı bir teoloji ve felsefe olarak modern çağda popüler olan Panteizm ya da Tüm Tanrıcılık, her şeyi kapsayan içkin bir Tanrı'nın, Evren'in ya da doğanın Tanrı ile aynı olduğu görüşüdür.

Panteizme göre, Tanrı'nın evrenden ayrı ve bağımsız bir varlığı yoktur. Tanrı doğada, nesnelerde, insan dünyasında vardır. Tanrı her şeydir ve her şey Tanrı'dır.

Tanrı – Evren – İnsan ayırımı, aklın yanılsamasıdır. Aşkın bir Tanrı var olmadığı gibi herhangi bir yaratmadan da söz edilemez.

Bu görüşte, Tanrı'nın, evrenin kendisi olduğu savunulur. Panteistler; atom, hareket, insan, doğa, fizik kanunları, yıldızlar gibi evrende varolan her şeyin aslında bir bütün olarak Tanrı'yı oluşturduğunu söylerler.

Dolayısıyla evrende vuku bulan her olay ve hareket, aslında doğrudan Tanrı'nın hareketidir. Bu görüşün ilginç ve çarpıcı bir sonucu, insanın da Tanrı'nın bir parçası olduğudur.

PANTEİZM KİMLERE İNANIR

Kızılderililer ve aborjinlerin panteizm görüşüne sahip olduğu söylenebilir.

Sadece canlıların değil cansızların da bir ruha sahip olduğunu savunan Kızılderililer, tabiatçı panteizmin atası kabul edilir. Günümüzde de en yaygın Tüm Tanrıcılık türü, tabiatçı panteizmdir.