Pantograf nedir

Pantograf, elektrik ile çalışan raylı araçların üzerinde bulunan ve havadaki elektrik iletim teline sürekli olarak sürtünüp temas ederek araca elektrik akışını sağlayan iletken düzeneğe denir.

Dün İstanbul'da Marmaray'da yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler geçici olarak durdurulmuştu.

TCDD tarafından yapılan açıklamada; arızanın, pantograf kırılması sonucu oluştuğu belirtildi.

Söz konusu gelişmenin ardından raylı sistemde yaygın olarak kullanılan pantografın ne olduğu ve ne işe yaradığı merak konusu oldu.

PANTOGRAF NEDİR

Haritacılık, terzilik gibi alanlarda kullanılan, bir biçimi büyüterek ya da küçülterek kopya eden, kollu, eklemli bir çeşit cetvel, leylek gagasına ''pantograf'' denir.

Pantografın, bir ucu sabitlenirken bir ucu şekil üzerinde gezdirilir. Diğer çizici uç da aynı şeklin büyüğünü ya da küçüğünü çizer.

Pantograf bir paralelkenar meydana getirecek şekilde birbirine vidalanmış dört cetvelden oluşur. İki sivri ucundan biri ile haritanın çizgileri üstünden gidilecek olursa, öteki uç bu çizgileri başka bir kağıt üzerine istenen ölçüde taşır.

TRENLERDEKİ PANTOGRAF NEDİR, NASIL ÇALIŞIR

Pantograf; tren, tramvay ve tramvay gibi elektirik ile çalışan raylı araçların çatısına monte edilen, havadaki elektrik iletim teline sürekli olarak sürtünüp temas ederek araca elektrik akışını sağlayan eklemli çerçeve ve çubuklardan meydana gelen iletken düzenektir.

Pantografta genellikle tek bir tel kullanılır ve geri dönüş akımı parça boyunca akar.