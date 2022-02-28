Pantürkizm nedir

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ortaya çıkan bir siyasi akım olan Pantürkizm, bütün Türklerin tek vatanda ve tek bayrak altında birleştirilmesini amaçlayan fikir birliğidir.

1880'lerde Osmanlı İmparatorluğu'nda ve o zamanlar Rus İmparatorluğu'nun bir parçası olan Azerbaycan'da yaşayan Türk aydınlarının başlattığı hareket olan Pantürkizm, zamanla bir akıma dönüştü.

Öyle ki, Osmanlılık ve İslamcılık akımları karşısında bütün Türklerin tek vatanda ve tek bayrak altında birleştirilmesini amaçlayan fikirler birliği haline geldi.

Tüm Rusya Müslümanlarının ortak bir kültürel ve siyasi hareket içinde bir araya gelmesi fikri, Çarlık Rusyası'nda eğitim görmüş Tatar ve Azerbaycan aydınları arasında 20. yüzyılın ilk yıllarından itibaren taraftar buldu.

PANTÜRKİZM NEDİR

Tüm Slavların birliğini savunan Panslavizm hareketine benzetme yoluyla bu harekete Pantürkizm adı verildi.

Entelektüel düzeyde başlayan, daha sonra siyasal ve ideolojik boyut kazanan Pantürkizm, günümüzde Türkçülük adıyla da bilinmektedir.

Pantürkizm başka kültürlerden korunmak ve diğer milletler arasında kültür olarak kaybolmamak, yani asilime olmamak amacıyla oluşturulmuş fikir akımıdır.

Ural-Altay kavimlerinin birliğini savunan Turancılık ile karıştırılmamalıdır.

PANTÜRKİZM TEMSİLCİLERİ

Turancılık ya da Türkçülük olarak bilinen bu akım adına, yukarıda verilen önemli isimler uzun yıllar mücadele etmiştir.

Temsilcileri arasında Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, İsmail Gaspıralı, Mehmet Emin, Necip Asım, Süleyman Paşa, Ziya Paşa gibi isimler yer almaktadır.

Ziya Gökalp'in 1904 yılında yayımladığı Üç Tarzı Siyaset adlı makalesi Türkçülük akımının manifestosu kabul edilir.