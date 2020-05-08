Paramnezi sendromu nedir

Çarpık anımsama olarak da bilinen bu sendrom, bir yerin replikasının yapılmış olduğuyla karakterize edilmektedir.

Paramnezi sendromuna, anların çarpıtılması sonucu ortaya çıkan bellek bozukluğu da denir.

1903 yılında Arnold Pick tarafından ortaya atılmıştır.

HASTALARIN PARALEL EVRENDE YAŞADIĞI BİR SENDROM

Bu sendroma sahip kişiler, bulundukları yerin kopyalandığına yani birden fazla olduğuna inanır. Ayrıca gerçek olmayan bir anın gerçekliğine de inanabilirler.

Paralel evrende yaşıyormuşcasına bir algılama ve yorumlama içinde olurlar.

Bu sendromda, hastanın hatırlama sırasındaki boşlukların yerini uydurma olaylar doldurabilir.

Örnekle açıklayacak olursak, kafa travmalarına yaşıyan bazı askerler, öyle olmadığı halde iyileşmekte oldukları hastanelerin kendi ülkelerine yakın olduğunu düşünür.

Psikolojik bir rahatsızlıktır. Şizofreni çeşitleri arasında yer alır.

Psikiyatrik nedenlerden çok travma ve lezyonlardan kaynaklı olduğu da bilinmektedir.

Tedavisinde kesin bir yöntem bulunmamakla birlikte, kısa süreli rehabilitasyonla düzeltilebilmektedir.