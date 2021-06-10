Parapleji nedir

Parapleji, vücudunuzun alt yarısını hareket ettirme yeteneğinizi etkileyen bir felç türüdür. Bir hastalık veya yaralanma, sinir sisteminizin vücudunuzun alt yarısını kontrol eden kısmını etkilediğinde ortaya çıkar.

Bacaklarınızı, ayaklarınızı ve karın kaslarınızı hareket ettirmekte zorlanırsınız. Bazı durumlarda, bu sadece bir bacağı etkiler. Buna eksik parapleji denir.

PARAPLEJİ NEDENLERİ

Parapleji, normalde sinyallerin alt bedeninize ulaşmasını durduran omuriliğinizin veya beyninizin yaralanmasından kaynaklanır . Beyniniz alt bedeninize sinyal gönderemediğinde felç olur.

Parapleji nedenleri şunlardır:

Araba kazaları

Düşme

Serebral palsi

Kanser

Sinir koşulları

Çoklu skleroz

İnme

Omurga tümörleri

Beyin tümörü

Kalıtsal spastik parapleji, nadir görülen bir genetik durum

PARAPLEJİ BELİRTİLERİ

Parapleji de belirtiler hasarın derecesine, seviyesine göre değişebilir. Eğer omurilik tamamen hasar gördüyse hasar görülen bölgeden itibaren ve alt kısımda his ve hareket kaybı görülür.

Kişi bacaklarını ve gövdesini hareket ettiremez, kuvvetsizlik, güçsüzlük, refleks kaybı görülür. Mesane ve bağırsak kontrolü kaybolur. Cinsel işlev fonksiyonları bozulur.

Eğer kısmi bir hasar varsa sfinkter kontrolü korunabilir, yani mesane ve bağırsak kontrolü kısmen devam edebilir. Duyu ve az da olsa hareket olabilir.

PARAPLEJİ TEDAVİSİ

Paraplejiyi tedavi etmenin bir yolu yoktur. Bununla birlikte, bazı durumlarda, insanlar etkilenen alanlar üzerinde bir miktar kontrolü yeniden kazanırlar. Ek olarak, tedaviler parapleji semptomlarını yönetmenize yardımcı olurlar.

Parapleji için tedavi seçenekleri şunları içerir: