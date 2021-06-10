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Parapleji nedir
- Haber Merkezi
- 10.06.2021 - 14:53
Parapleji, vücudunuzun alt yarısını hareket ettirme yeteneğinizi etkileyen bir felç türüdür. Bir hastalık veya yaralanma, sinir sisteminizin vücudunuzun alt yarısını kontrol eden kısmını etkilediğinde ortaya çıkar.
Bacaklarınızı, ayaklarınızı ve karın kaslarınızı hareket ettirmekte zorlanırsınız. Bazı durumlarda, bu sadece bir bacağı etkiler. Buna eksik parapleji denir.
PARAPLEJİ NEDENLERİ
Parapleji, normalde sinyallerin alt bedeninize ulaşmasını durduran omuriliğinizin veya beyninizin yaralanmasından kaynaklanır . Beyniniz alt bedeninize sinyal gönderemediğinde felç olur.
Parapleji nedenleri şunlardır:
- Araba kazaları
- Düşme
- Serebral palsi
- Kanser
- Sinir koşulları
- Çoklu skleroz
- İnme
- Omurga tümörleri
- Beyin tümörü
- Kalıtsal spastik parapleji, nadir görülen bir genetik durum
PARAPLEJİ BELİRTİLERİ
Parapleji de belirtiler hasarın derecesine, seviyesine göre değişebilir. Eğer omurilik tamamen hasar gördüyse hasar görülen bölgeden itibaren ve alt kısımda his ve hareket kaybı görülür.
Kişi bacaklarını ve gövdesini hareket ettiremez, kuvvetsizlik, güçsüzlük, refleks kaybı görülür. Mesane ve bağırsak kontrolü kaybolur. Cinsel işlev fonksiyonları bozulur.
Eğer kısmi bir hasar varsa sfinkter kontrolü korunabilir, yani mesane ve bağırsak kontrolü kısmen devam edebilir. Duyu ve az da olsa hareket olabilir.
PARAPLEJİ TEDAVİSİ
Paraplejiyi tedavi etmenin bir yolu yoktur. Bununla birlikte, bazı durumlarda, insanlar etkilenen alanlar üzerinde bir miktar kontrolü yeniden kazanırlar. Ek olarak, tedaviler parapleji semptomlarını yönetmenize yardımcı olurlar.
Parapleji için tedavi seçenekleri şunları içerir:
- Fizik tedavi: Bu tür bir terapi ağrıyı azaltmaya, çevredeki kaslarda güç oluşturmaya ve kas bozulmasını önlemeye yardımcı olur.
- İş terapisi: Bu terapi, paraplejili bireylerin günlük görevleri tamamlamaya uyum sağlamasına yardımcı olur.
- Mobilite cihazları: Bunlar, bireylerin hareketliliğini iyileştirmelerine ve sürdürmelerine yardımcı olmak için tekerlekli sandalyeler ve elektrikli scooter gibi yardım cihazlarını içerir.
- Reçeteli ilaçlar: Bunlara, ağrıya yardımcı olacak kas gevşeticiler ve ağrı kesiciler, pıhtılaşma riskinizi azaltmak için kan sulandırıcılar ve diğerleri gibi ilaçlar dahildir.
- Ameliyat: Farklı cerrahi prosedürler semptomları tedavi etmeye, hareketliliği gidermeye ve sağlığı iyileştirmeye yardımcı olur.