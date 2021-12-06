Parasomnia nedir

Uyku terörü veya gece terörü olarak da adlandırılan parasomnia, bireylerin gece uyurken istem dışı hareket etmelerine neden olmakta ve genellikle ataklar şeklinde görülmektedir.

Gece terörü atakları, genellikle derin uyku halindeyken yaşanmaktadır. Parasomnia ataklarının ne kadar süreceği ise bireylerde görülen gece terörü belirtilerine göre değişmektedir.

Her yaştan bireyde zaman zaman görülebilen bir sorun olsa da çocuklarda görülme oranı %88’dir. Özellikle 5 ay-6 yaş arası çocuklarda sıklıkla görülmektedir.

Parasomina sorununa sahip kişiler; uyurken konuşabilir, hareket edip ev içerisinde gezebilir ve uyandığı halde hareket etmekte zorluk çekebilirler. Bazı kişilerde, uyku felci de görülebilmektedir. Bu kişiler uyandıkları halde bedenlerini hareket ettirmekte zorluk çekerler.

Bireyler, parasomnia nedeniyle uykudan çığlık atarak panik içerisinde uyanabilir. Kabus görme ile oldukça benzer belirtilere sahip olması nedeniyle kişiler kabus gördüklerini zannedebilir.

Ancak kabusun aksine gece terörü nöbeti geçiren bireylerin bilinci yerinde değildir. Kabus ile gece terörünü ayıran bir diğer belirti ise kabusun hafif uykuda, gece terörünün ise derin uykuda görülmesidir.

PARASOMNIANIN (GECE TERÖRÜ) BELİRTİLERİ

Parasomnia, belirtileri kişiden kişiye değişmektedir. Gece terörü rahatsızlığında görülen tüm belirtiler şu şekildedir:

Çığlık atarak uyanma

Ağlayarak uyanma

Hızlı kalp atışı

Hızlı soluk alıp verme

Terleme

Uyandıktan sonra yaşanan yoğun korku

Uyku sırasında konuşma, inleme, iç çekme

Uyurken hareket etme

Uyurken dişleri sıkma ya da gıcırdatma

Uykuda harekete edememe

Diş gıcırdatma, uyurken konuşma, uyurken hareket etme gibi belirtiler, uyku esnasında görüldüğünden bireyler uyandığında geçirdikleri parasomnia atağından habersizdir.

PARASOMNIANIN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ

Gece terörü, yaşam tarzı ve psikolojik sorunlar nedeniyle ortaya çıkan bir uyku bozukluğudur. Gün içerisinde yaşanan olaylar ve rahatsızlık veren durumlar, bilinç altına yerleşerek bireylerin kaliteli bir uyku geçirip geçirmeyeceğini etkileyen faktörler arasında yer almaktadır.

Gece terörü; ailede ve iş yerinde yaşanan sıkıntılar, düzensiz beslenme, uyku düzeninin olmaması, bireylerin kendilerine yeteri kadar vakit ayırmaması gibi kişinin yaşam tarzı ve ilişkileri ile ilgili nedenler ile ortaya çıkmaktadır. Daha düzenli bir yaşam biçimi ve daha az stresli bir iş ve aile hayatı, gece terörü yaşanmasına engel olmaktadır.

Depresyon, kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, obsesif kompülsif bozukluklar, gece terörü ataklarının yaşanmasına yol açan nedenlerdendir.

PARASOMNIANIN TEDAVİSİ

Parasomnia, genellikle çocukluk döneminde daha sık görülür ve yaş arttıkça görülme sıklığı azalır. Bu nedenle çocukluk döneminde nadir görülen ataklar için bir tedavi gerekli değildir.

Ancak gece terörü çocukluk döneminde çok sık görülüyorsa veya yetişkinlik döneminde de görülmeye devam ediyorsa o zaman uzman bir terapistten yardım almak gerekmektedir.

Gece terörü, gün içerisinde yaşanan sorunlar, bireylerin psikolojik problemleri nedeniyle ortaya çıktığından atakların yaşanmasının altındaki nedenin araştırılması ve ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Gece terörü, diğer psikolojik rahatsızlıklar sonucu ortaya çıkıyorsa, bu hastalıkların çeşitli terapilerle tedavi edilmesi gece terörünün ortada kaldırılmasında etkili olacaktır.

Parasomnia (gece terörü) atakları her zaman benzer saatlerde görülüyorsa, bireylerin ataktan önce uyandırılması, atağın önlenmesinde faydalı olacaktır. Ancak bireylerin atak sırasında uyandırılması tavsiye edilmez.

Bununla birlikte gece terörü atakları yaşayan kişilerin gündüz uykusuna yatmaları da atakların önlenmesi için uygulanan yöntemlerden biridir.