Parodi nedir

Ciddi bir eseri alaya alan, biçimine zarar vermeden ona bambaşka bir içerik ekleyerek içerikle biçim arasında oluşan karşıtlık nedeniyle gülünç ve eleştirel bir etki yaratan oyun türüne parodi denir.

Eserlerin özüne dokunmadan alaya alındığı oyunlara denen parodi, birçok farklı alanda yapılabilmektedir. Günümüzde birçok kişi sosyal medyada ilgi çeken parodiler yapmaktadır.

PARODİ NEDİR?

Genellikle edebiyat alanında kullanılmasına karşın başta sinema olmak üzere birçok farklı sanat dalında örnekleri bulunmaktadır.

Türkiye'den parodi sanatına örnek olarak 'Turist Ömer Uzay Yolunda' filmi ve Monus 'Parodi' şarkısı verilebilir.

Sahne sanatlarında ise orta oyunu veya her gün güncellenen kabare türü oyunlarda bulunan bir sanattır.

PARODİ HESAP NE DEMEK?

Ünlü veya tanınmış kişilerin sanal ortamda taklit edildiği ve sanki o ünlü kişiymiş gibi paylaşımlarda bulunan hesaplara parodi hesap denilmektedir.

Taklit edilen kişinin hareketleri ve sözlerinin çok sık kullanıldığı bu oyun türü, mizah amacı taşımaktadır.

Ünlü kişinin söylemediği bir söz bu hesaplar tarafından sanki söylenmiş gibi yazılabilmekte ve bu paylaşımlar gerçek sanılabilmektedir.

Ancak parodi hesaplar, taklit edilen kişilere ait olmadığı için paylaşımlardan sorumlu tutulmamaktadır.