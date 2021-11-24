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    Pars yılı nedir

    Türklerin tarihte kullandıkları ilk takvim olan 12 Hayvanlı Türk Takvimi'n 3. yılı, Pars yılı olarak adlandırılmıştır.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 13:28
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 14:24
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    Pars yılı nedir

    Orta Asya'da 12 Hayvanlı Türk Takvimi Mete Han’ın tahta çıkış tarihi olan M.Ö. 209’da başlar ve Türklerin kullandıkları ilk takvimdir.

    Bu takvimde her hayvan bir yılı gösterir. 3. yılın ismi ise Pars yılıdır.

    ON İKİ HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ

    On iki hayvanlı Türk takvimi, Güneş yılını esas almaktadır. Yani zamanı Güneş'in tam tur hareketlerine ve Ay'ın hilâl olmasına göre gün, ay ve yıl şeklinde tanımlamışlardır. Bir gün 12 + 12 şeklinde iki bölüme ayrılmış ve bugünkü gibi 24 saat olarak değerlendirilmiştir.

    Bu takvimde her yıl bir hayvan ismi ile adlandırılmaktadır. Sırasıyla “fare, sığır, pars, tavşan, balık, yılan, at, koyun, maymun, kavuk, köpek, domuzyılları bulunmaktadır. Domuz yılından sonra tekrar fare yılına dönülmektedir.

    On iki hayvanlı Türk takviminde her yılın kendine göre karakteristik özellikleri bulunmaktadır. Yani hangi hayvan yılında neler olacağı ile ilgili toplumun ön yargıları ve bazı efsanevi inançları söz konusudur. Bunlar deneyimlerin, yaşanmışlıkların ve halk mitolojisinin ürünüdür.

    Pars yılı nedir #1

    PARS YILI ÖZELLİKLERİ

    Pars yılında; depremlerin, savaşların, anlaşmazlıkların artığına inanılır.

    Bu yılda depremler, savaşlar, anlaşmazlıklar artar. Yazın yokluk çekilir. Pars yılında doğanlar asker tabiatlı, bahadır, kuvvetli kişiler olurlar. Sert ve hükmedici yapıları vardır, hatta bunu kavgacı olma boyutunda yaşarlar.

    Çevik ve uyanıktırlar, fenalıklardan derhal uzaklaşabilirler. Bununla birlikte kadınları nazlı olur ve yaptıklarından çok pişmanlık duyarlar.

    Pars yılı nedir #2

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