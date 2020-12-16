Parsek nedir

Parsek, astronomi alanında yıldızların ve gökadaların uzaklıklarının belirtilmesinde kullanılan ölçü birimidir.

Günlük hayatta pek sık kullanılmayan ancak astronomide yıldızlar arası uzaklığı ölçme birimi olarak adlandırılan parsek, bilim insanları tarafından sıklıkla kullanılır.

Bir parsek, yaklaşık olarak 30 trilyon kilometre ya da 19 trilyon mile eşittir. Bu, üç ışık yılından biraz daha fazla demektir.

PARSEK CİNSİNDEN UZAKLIK

1977'de fırlatılan Voyager 1 uzay aracı insan eliyle yapılmış Dünyadan en uzak cisim olma özelliğini taşıyor ve bu aracın parsek cinsinden Dünya’ya olan uzaklığı 0,0006 parsektir.

Dünyaya en yakın spiral galaksi olan Andromeda Galaksisi ise yaklaşık olarak 800 kiloparsek ila 1.000 parsek arasında bir uzaklıkta bulunuyor.

MEGAPARSEK VE GİGAPARKSEK

Daha büyük ölçümlerde, gökbilimciler megaparsek hatta gigaparsek terimlerini kullanıyor. Bu da sırasıyla bir milyon ve bir milyar parsek anlamına geliyor.

Bu ölçümler genel olarak büyük oluşumların ölçümlerinde kullanılıyor. Virgo Kümesi, bizim bulunduğumuz grubun binlerce galaksi ötesindeki küme, bizden 16 megaparsek uzakta yer alıyor.