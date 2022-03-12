Patojen nedir

İnsan sağlığını riske atabilecek her türlü organizma ve maddelere ''patojen'' denmektedir. Patojen olarak adlandırılan organizma ve maddeler, hastalığa neden olmaktadır.

Ukrayna'da Covid-19 da dahil olmak üzere hem hayvanları hem de insanları etkileyen tehlikeli hastalıkları araştıran ve ABD, Avrupa Birliği (AB) ve DSÖ tarafından desteklenen laboratuvarlar bulunuyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı, bu laboratuvarlardan patojen sızıntı ve salgın tehlikesini gündeme getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ukrayna'ya laboratuvarlarda bulunan yüksek risk altındaki patojenleri yok etmesi çağrısında bulundu.

Biyogüvenlik uzmanları, Ukrayna'da bulunan bu tesislerden herhangi birinin saldırılar sonucunda hasar görmesi durumunda, hastalığa neden olabilecek patojenlerin açığa çıkma ve yayılma riskinin olacağını belirtti.

PATOJEN NEDİR

Patojen, hastalığa neden olan her türlü organizma ve maddeye denmektedir. Bu terim, genellikle çok hücreli organizmaların işleyişini ve hücre bütünlüğünü bozan yapılar için kullanılmaktadır. Ancak tek hücrelileri etkileyen patojenler de vardır.

Patojen enfeksiyon, insan vücudunda bakterilerin neden olduğu enfeksiyon türleri arasında yer almaktadır. İnsanların sağlığını riske atan ve mutlaka tedavi edilmesi gereken önemli enfeksiyonlardan biridir.