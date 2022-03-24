Açılımı ''Phased-Array Tracking and Intercept Of Target'' olan patriot, Nike Hercules ve HAWK füzelerinin yerini alması amacıyla ABD Raytheon Company tarafından geliştirilen bir uçaksavar füzesidir.

''Patriot nedir, ne işe yarar ve özellikleri nelerdir?'' gibi soruların yanıtları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarının ardından merak konusu oldu.

ABD Dış İstihbarat Birimi CIA’in eski yöneticisi Paul Kolbe'nin ''Türkiye, S-400'leri Ukrayna'ya versin, ABD de Türkiye'ye F-35 versin.'' önerisinde bulundu.

Bu önerinin ardından Altun, Ukrayna'ya hava savunma yardımı için bir anlaşma olmadığını; Türkiye'ye F-35 ve Patriot'un ön koşulsuz teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye, Rusya'dan S-400, ABD'den ise Patriot alımı yapmıştır. Savunma sisteminin güçlendirilmesine yönelik atılan bu adımlar, ülkeler arası ilişkilerde de önemli bir rol oynamaktadır.

İşte Patriot nedir, ne işe yarar ve özellikleri nelerdir? sorularının yanıtı...

PATRİOT NEDİR

Açılımı ''Phased-Array TRacking and Intercept Of Target'' olan MIM-104 Patriot, 1965 yılında ABD'li Raytheon Company firması tarafından geliştirilen bir uçaksavar füzesidir.

ABD ve müttefik ülkelerin orduları tarafından kullanılan bu füze savunma sistemi, büyük idari ve sanayi merkezleri ile kara, deniz ve hava üslerini hava saldırılarına karşı koruma amaçlı geliştirildi.

İlk atışı 1970 yılında gerçekleştirilen Patriot, o dönemde Amerikan Ordusu'nun öncelikleri dışında kaldı. Sonraki süreçte çalışmalarına devam edilen sistem, ancak 1983 yılında operasyonel olarak kullanılabildi.

PATRİOT ÖZELLİKLERİ

Uçaklara olduğu kadar taktik balistik füzelere karşı da kullanılabilmektedir. Körfez Savaşında Irak'ın elindeki Scud füzelerine karşı pek bir etkisi olmamıştır.

Track Via Missile (Füze Güdüm Sistemiyle İzleme) tam güdümlüdür. Mobil ve sâbit rampadan kullanılabilir. Çok fonksiyonlu AN/MPQ 53 radarı mevcuttur.

Amerika, Körfez Savaşında, Türkiye, İsrail ve Suudî Arabistan’daki önemli sanayii merkezlerini, limanları ve diğer stratejik yerler dâhil yerleşim merkezlerini korumak için Patriot ve Hawk füze bataryalarını kullanmıştır. Bu savaşta Patriot, Hawk ve E-3 Awacs sistemleri birbirlerini tamamlayarak bölge savunması görevini yerine getirmişlerdir.

Esas itibarıyla hava savunmasının sevk ve idâresini yapan Patriot atış ünitesi, diğer ana parçalardan ayrı olarak görev yapmaktadır. Normal olarak sistem bilgi koordinasyon merkezi aracı tarafından kontrol edilen bir taburda birleştirilmiş altı üniteli gruplar hâlinde kullanılmaktadır.