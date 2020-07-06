Peçete katlama teknikleri: Yıldız katlama

Sofra sunumlarınıza kolay, ama görseli müthiş bir fikrimiz var. Farklı peçete katlama teknikleri ile masanıza şıklık katabilirsiniz…

Pratik ve şık fikirlerden biri olan peçete katlama teknikleri videomuzda bugün yıldız şeklinde katlamayı anlatıyoruz. Yapımı çok basit, etkisi ise muhteşem. İsterseniz özel günlerinize şıklık katabilir, isterseniz kendinize özel bir sofra hazırlayarak kendinizi şımartabilirsiniz. Bu pandemi sürecinde çok evde kaldık. Böyle şık detaylara belki de daha çok ihtiyacımız var, ne dersiniz?

Peçete katlama tekniklerine devam edeceğiz. Şimdi yıldız şeklinde katlamaya bir göz atalım…

YILDIZ ŞEKLİNDE PEÇETE KATLAMA – VİDEO İZLE