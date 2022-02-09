Pedagog nedir

Çocukların psikolojik gelişimlerini takip eden, gerektiği anlarda destek sağlayan, bu konuda uzmanlaşmış kişilere pedagog denir.

Çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini araştıran bilim dalına pedagoji, pedagoji alanında uzmanlaşmış olan kişilere ise pedagog adı veriliyor.

PEDAGOG NEDİR

0-12 yaş arasındaki çocuların duygusal ve zihinsel gelişimlerinin değerlendirme takibini pedagoglar yapar.

Pedagoglar, çocukların psikolojik gelişimlerini takip ederek, onlara oluşabilecek problemlere karşı danışmanlık hizmeti verir. Çocuklara ve ebeveynlere sosyal açıdan sağlıklı bir çocuğun yetişmesi adına rehberlik hizmeti sunar.

PEDAGOGLARIN GÖREVİ VE SORUMLULUĞU

Anaokulu, aile ve çocuk mahkemesi, cezaevi ve kreş gibi kurumlarda danışmanlık veren pedagogların sorumluluklarını sıralayalım;