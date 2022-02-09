- Haberler
- İpucu Haberleri
- Pedagog nedir
Pedagog nedir
Çocukların psikolojik gelişimlerini takip eden, gerektiği anlarda destek sağlayan, bu konuda uzmanlaşmış kişilere pedagog denir.
- Haber Merkezi
- 09.02.2022 - 17:10
- Güncelleme : 09.02.2022 - 17:16
Çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini araştıran bilim dalına pedagoji, pedagoji alanında uzmanlaşmış olan kişilere ise pedagog adı veriliyor.
PEDAGOG NEDİR
0-12 yaş arasındaki çocuların duygusal ve zihinsel gelişimlerinin değerlendirme takibini pedagoglar yapar.
Pedagoglar, çocukların psikolojik gelişimlerini takip ederek, onlara oluşabilecek problemlere karşı danışmanlık hizmeti verir. Çocuklara ve ebeveynlere sosyal açıdan sağlıklı bir çocuğun yetişmesi adına rehberlik hizmeti sunar.
PEDAGOGLARIN GÖREVİ VE SORUMLULUĞU
Anaokulu, aile ve çocuk mahkemesi, cezaevi ve kreş gibi kurumlarda danışmanlık veren pedagogların sorumluluklarını sıralayalım;
- Hastanelerin çeşitli tedavi ve bakım bölümlerindeki çocuklara duygusal destek vermek
- Öğretmen, sosyal hizmet uzmanları aile hekimi gibi çocuğun hayatında bulunan alanlarda profesyonellerle bağlantı kurmak
- Ailelere çocuk gelişimi ve eğitim alanında danışmanlık sunmak
- Hastanede çocukların gelişimlerini takip etmek
- Kreş ve anasınıflarınfa öğretmenlere eğitim vermek
- Dil ve konuşma problemi olan bebek ve çocuklar için değerlendirmelerde bulunmak
- Yine bebeklerin bakım beslenme ve uyku konularında yol göstermek
- Çocukların cinsel gelişim dönemlerinde dikkat edilmesi gereken konuları aktarmak
- Anne ve baba ilişkisinin çocuklar üzerindeki etkisini ortaya koymak
- Velayet ve evlat edinme konularında rapor hazırlamak.