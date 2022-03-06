Pedofili nedir

Pedofili; yetişkin bir kişinin, çocukları cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel rahatsızlıktır.

Amerikan Psikiyatri Birliği; pedofiliyi, en az altı ay boyunca tekrarlayan cinsel fanteziler, dürtüsel istekler ya da bir çocukla cinsel etkileşimi içeren davranışlar olarak tanımlamaktadır.

PEDOFİLİ NEDİR

Günümüzde giderek artış gösteren pedofili, bir diğer adıyla sübyancılık, yetişkin bir bireyin ergenlik öncesi çocukları ya da ergenliğe yeni giren bireyleri cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığa sahip kişilere ''pedofili'' ya da ''sübyancı'' denmektedir.

Birçok insan rahatsızlık kelimesini duyunca kişileri kendi aramızdan olmayan sığ köşelerde kalan insanlar olarak düşünmektedir. Oysaki pedofili oldukça yaygın bir hastalıktır.

Pedofili hastaları kendilerini ilk görüşte belli etmezler. Yani günlük hayatta yanımızdan geçen herhangi bir insan bile pedofili olabilir.

PEDOFİLİ NEDEN OLUR

Hem biyolojik hem de çevresel faktörler, pedofiliye sebebiyet verebilmektedir. Beyindeki işlevsizliklerin pedofilinin gelişimi için önemli bir faktör olabileceğine dair vaka çalışmaları bulunmaktadır.

Aşırı dürtüsellik, kendini kontrol etmede zorlanma ve mantıksal çarpıtmaların beynin bazı bölgelerdeki işlev sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Çevresel faktörler incelendiğinde cinsel yönelimleri belirleyen hastalıkların çocukluk dönemi deneyimleriyle bağlantılı olduğu görülmüştür. Cinsel istismar yönelimi olan kişilerin önemli bölümünün çocuklukta yaşadığı travmatik deneyimler göze çarpmaktadır.

Çocuklara cinsel saldırıda bulunan birçok pedofili, kendi çocukluğunda yaşamış olduğu olumsuz deneyimi tekrar yaşayıp mağduriyetten egemenliğe geçiş yapmak ister. Beyindeki işlevsizlikler, travmatik yaşantılar, çarpıtılmış cinsel istekler giderek kişinin psikolojisini ele geçirir.

PEDOFİLİ DAVRANIŞLARI

Pedofilik bireyler genellikle çocuğun ve ailenin güvenini kazanıp çocuklara yakın olabilecekleri meslekleri ve konumları seçerler. Çocuklara gösterdikleri ilgiyi etraflarındaki yetişkinlere göstermezler.

Davranışlarında genellikle zor kullanmadıkları; masum dokunma, uygunsuz dokunma ve açık resimler gösterme gibi farklı manipülasyon teknikleri uyguladıkları gösterilmiştir. Genellikle çocuklarla temas etmenin yollarını bulma, planlama ve stratejiler uygulama becerileri gelişmiştir.

Cinsel istismara uğrayan çocukların yüzde otuzu bir aile bireyi tarafından istismar edilmiş olup bu çocukların yüzde altmışı tanıdıkları yetişkinler tarafından istismara maruz bırakılmışlardır.

PEDOFİLİ HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI

Birçok hastalık gibi pedofili hastalığının da bilinen bir tedavisi yoktur. Cinsel dürtüler tarafından yönetilen pedofili hastaları sürekli kendilerini tekrar ederler. Dürtülerini kontrol etmeleri, edemiyorlarsa da çevrelerine ya da kendilerine zarar vermeden doktora görünmeleri gerekir.

Çeşitli terapi süreçlerinden geçmeleri gereken pedofili rahatsızlığı olan kişilerin çocukluk anılarına inildiğinde belki de onların da başlarına benzer durumlar geldiği gözlemlenir.

Pedofili tedavisi aynı zamanda genel olarak çocuklara yönelik her türlü şiddet ve verilen zararın önüne geçilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.