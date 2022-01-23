Pekmez nedir

Meyve şırasının kaynatılmasıyla oluşan pekmez, içerdiği sayısız vitaminler sayesinde bağışıklığımızı güçlendirmek için oldukça yararlı bir besin kaynağıdır.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hastalıklardan korunmak için doğal besinlere daha çok yöneldik.

Halk arasında duyduğumuz en çok kan yapıcı besinlerden biri de şüphesiz pekmezdir.

ŞİFA DEPOSU: PEKMEZ

Pekmez içerdiği A , B, B2, B3, D gibi vitaminler içerdiğinden doğal güç ve şifa kaynağıdır.

Meyve şırasının yoğunlaştırılıp kaynatılmasıyla oluşan pekmez, üzümün yanı sıra dut, hurma gibi meyveler ve keçiboynuzu ile de yapılmaktadır.

Sağlık açısından sayamayacağımız kadar besin değeri yüksek olan pekmez, bağışıklığımızı güçlendirmek için oldukça etkilidir.

Gelelim pekmezin faydalarına;