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Pekmez nedir
Meyve şırasının kaynatılmasıyla oluşan pekmez, içerdiği sayısız vitaminler sayesinde bağışıklığımızı güçlendirmek için oldukça yararlı bir besin kaynağıdır.
- Haber Merkezi
- 23.01.2022 - 18:06
Kış aylarının gelmesiyle birlikte hastalıklardan korunmak için doğal besinlere daha çok yöneldik.
Halk arasında duyduğumuz en çok kan yapıcı besinlerden biri de şüphesiz pekmezdir.
ŞİFA DEPOSU: PEKMEZ
Pekmez içerdiği A , B, B2, B3, D gibi vitaminler içerdiğinden doğal güç ve şifa kaynağıdır.
Meyve şırasının yoğunlaştırılıp kaynatılmasıyla oluşan pekmez, üzümün yanı sıra dut, hurma gibi meyveler ve keçiboynuzu ile de yapılmaktadır.
Sağlık açısından sayamayacağımız kadar besin değeri yüksek olan pekmez, bağışıklığımızı güçlendirmek için oldukça etkilidir.
Gelelim pekmezin faydalarına;
- İyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağıdır, mineralleri yoğun olarak içerir.
- Günlük kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gereksiniminin büyük bir kısmını karşılar.
- Yüksek miktarda krom içerir. Dokuların krom içeriği hamilelikte ve yaşla büyük ölçüde azalmaktadır.
- Araştırmalar pekmezin thiamin, riboflavin ve demir açısından baldan daha zengin olduğunu ortaya koymaktadır.
- Anemik hastalarda oldukça faydalıdır. Ayrıca dişleri ve kemikleri güçlendirici etkisi de vardır.
- Bağırsak kurdu, tenya, solucan gibi bağırsak parazitlerini temizler.
- İltihap söktürücüdür. Karaciğeri temizler.
- Öksürüğü keser. Özellikle kuru öksürük için yemekten önce 1 kaşık tüketilmesi gerekir.
- Vücuda enerji verir, zinde tutar. Sindirim sisteminin hızlı çalışmasını sağladığı için, hazımsızlık ve kabızlığa karşı etkilidir.