Penis kırılması nedir

Penis kırılması tıbbi adıyla penis fraktürü, penis ereksiyon halindeyken 'tunika albuginea' adı verilen dokunun yırtılması ve bunun sonucunda kavernöz cisimler içindeki kanın cilt altına çıkmasıdır.

Penis kırılması, penisi çepeçevre saran ve 'tunika albuginea' adı verilen dokudaki yırtıktır.

Deri altında bulunan ve penisi çepeçevre saran ''tunika albuginea'', ereksiyon oluşturmak için penisin enine ve boyuna genişlemesini sağlayan elastik bir yapıdır.

Genellikle cinsel ilişki veya travmalar sırasında ortaya çıkar. Bazen üretra veya penis üst kısmında fraktür olursa penisin bu kısmındaki atar damar, toplar damar ve sinir de zarar görebilir.

Anatomik olarak kemik yapı içermeyen penis, içinde kan dolması ile ereksiyonu sağlayan iki tane kavernöz yapı ve idrar kanalını içeren spongioz cisimden oluşmaktadır.

Penis kırılması, kavernöz yapıların ereksiyon esnasında, kanla dolmasına bağlı gergin olduğu durumda travmaya uğraması ve yırtılması durumudur. Travmanın büyüklüğüne göre, spongioz cisim de zarar görür ve idrar yolu yırtılması oluşabilir.

En sık 35-40'lı yaşlarda görülen penis kırılması, acil bir durumdur. Böyle bir durumda, mümkün olan en kısa sürede üroloji uzmanına gitmek gerekmektedir. Hızlı ve erken tedavi, kalıcı cinsel ve idrar sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir.

PENİS KIRILMASININ BELİRTİLERİ

Penis kırılmasının belirtilerini bilmek, sorunu önceden tanıyabilmek açısından önem arz etmektedir. Böylece sorun büyümeden erkenden çözülebilir.

Penis kırılması olan hastalarda tanı, genelde fizik muayene ile konulur. Bazen ek testler yapılmasına gerek duyulabilir.

Duyulabilen çıtırtı veya patlama sesi

Ani ereksiyon kaybı

Yaralanmayı takiben şiddetli ağrı

Yaralı bölgenin üzerinde morarma ve şişlik

Peniste eğrilik

Penis ucundan kan gelmesi

Zor idrara çıkma

Kanlı idrar

PENİS KIRILMASININ NEDENLERİ

Penis kırılması, ani travma veya penisin bükülmesi sonucu oluşur. Tunika albugineanın altındaki erektil doku da yırtılabilir. Bu doku cinsel uyarı geldiğinde kanla dolup ereksiyon oluşturur. Penis kırığının yaygın nedenleri şu şekildedir:

Zorlu cinsel ilişki

Vajinal ilişki esnasında penisin zorla bükülmesi

Düşme, araba kazası, darbe alma, top çarpması

Travmatik mastürbasyon

PENİS KIRILMASININ TEDAVİSİ

Penis kırılması, acil tedavi gerektiren bir durumdur ve böyle bir şüphenin varlığında mutlaka üroloji doktoruna başvurulması gerekir.

Hastaya penis fraktür tanısı konulduktan sonra peniste gelişen deformite durumuna göre konservatif tedavi yapılavilir veya erken cerrahi müdahale ile yırtılan korpus kavernosum dokusu tamir edilebilir.

Hastanın fizik muayenesinde peniste şişlik, eğrilik olması erken cerrahi yapılmasını gerektirir. Eğer hastada şişlik ve eğrilik yoksa ve hasta sadece kırılma sesi duyduğunu ve ağrı olduğunu belirtiyorsa konservatif tedavi uygulanması daha uygundur.

Penis ucundan kan gelmesi, idrar yapamama gibi durumlarda idrar yolu yaralanması ihtimali düşünülerek cerrahi müdahale yapılması gerekir.

Ameliyat esnasında, yırtılan veya yaralanan dokular tamir edilir. Eğer damarsal yaralanma varsa mikrocerrahi ile damar anastomozu yapılması da gerekebilir.