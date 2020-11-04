Pepeçura nedir

Siyah, kokulu İsabella üzümlerinden yapılan ve bir çeşit meyve peltesi sayılan Pepeçura, Karadeniz bölgesinde sıkça tüketilmektedir.

Pepeçura veya Pepeçi olarak bilinen ve üzümün kabuğuyla kaynatılmasından meydana gelen, özellikle Rize ve ilçelerinde bölge insanının vazgeçilmez tatlılarından biridir.

PEPEÇURA NEDİR?

Pepeçura Karadeniz Bölgesine özgü, bol üzüm, mısır unu ve mısır nişastası gibi Karadeniz mutfağında daha sık kullanılan malzemelerle yapılan, pudinge benzer bir tatlı çeşididir.

Pepeçura özellikle Rize'de insanların yıllardır alışkanlık haline getirdiği ve bir nevi tatlı diye tabir ettiği bir lezzettir. Bu tatlı kokulu üzüm diye tabir edilen siyah üzümün kabuğuyla beraber ve bazı ilavelerinde katılmasıyla insanların damak zevkine göre evlerde, iş yerlerinde, pastanelerde yapılarak servis edilir.

Pepeçura, bir çeşit muhallebi kıvamında tatlıdır. Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinde yapılır. Siyah üzüm şırası, su, buğday unu ve nişasta veya mısır unundan yapılır.

PEPEÇURA ÜZÜMÜ FAYDALARI

Özellikle kansızlık tedavisinde, mide ve bağırsak rahatsızlıklarında çekirdekli kara üzüm tüketilmesi öneriliyor. Isabella üzümlerinden yapılan, yöreye özgü pekmezler de çok tüketilen ürünler arasındadır.

Diğer üzüm çeşitlerinin aksine nemli bölgelerde yetişmesi sebebiyle de Karadeniz Bölgesi uygun şartları sağlamaktadır.

Antioksidan özelliği ile gıda sektörü dışında posasından faydalanılarak kozmetik sektöründe de kullanılabilen kokusu, tadı ve posası ile çok değerli meyvelerden biridir.

PEPEÇURA TARİFİ

Pepeçura yapabilmek için:

2 kg Kokulu Siyah Üzüm

1 kg Mısır Unu

½ kg Şeker

2 bardak Su

Tüm malzemeleri kısık ateşte karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirmeniz yeterlidir.