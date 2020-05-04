Pervitin nedir

Ana maddesi metanfetamin olan ve 2. Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından, askerlere güç ve enerji vermesi için kullanılan bir ilaçtır.

Pervitin, ciddi miktarda metanfetaminden oluşan uyarıcı bir ilaçtır.

Bu madde için kısaca cesaret hapı da diyebiliriz.

NAZİLERİN GİZLİ SİLAHI 'PERVİTİN'

Özellikle 1930'lu yıllarda Almanya'da kullanılmaya başlayan bu ilaç, daha sonra Naziler tarafından savaşlarda kullanılmak üzere askerlere verilmiştir.

Adolf Hitler döneminde, cephedeki askerlere durmadan, yorulmadan ve sorgulamadan ilerlemeleri için verilmekteydi.

Bu ilaç, ana maddesi metanfetamin olduğu için insan beyni ve vücudunda uyku, beslenme ve dinlenme gibi ihtiyaçları yok etmekteydi.

Önce toplama kamplarındaki esirler üstünde denenen bu ilaç, daha sonra askerlere verilmiş ve etkileri incelenmişti.

ASKERLERİ MAKİNEYE DÖNÜŞTÜREN İLAÇ OLARAK DA BİLİNİR

Vücuttaki enerjiyi yükselttiği için askerleri durmak bilmeyen birer makina haline getirmişti.

Özellikle Doğu Cephesi'nde Sovyetler Birliği'ne karşı -30'lara varan dondurucu soğuklarda etkisi gösteren Pervitin; üşüme, uykusuzluk ve yorgunluk gibi zorunlu halleri ortadan kaldırarak, Nazilerin bazı işgallerine büyük yardımı olduğu söylenir.

İlk kez 1939'da Nazilerin Polonya'ya saldırısında kullanılan ilaç, etkili sonuçlar verdi ve Polonya çok kısa bir sürede işgal edildi.

Polonya işgali sırasında Alman bilim adamları tarafından etkileri incelenen Pervitin, daha sonra Yıldırım Savaşı diye tabir edilen yani Fransız cephesinde kullanıldı.

Bu sayede Pervitin, savaş öncesi Almanların 3 ayda elde etmesi düşünülen başarıları, 1 hafta gibi bir sürede tamamlamalarına olanak sağlamıştı.

SON OLARAK SSCB'YE KARŞI KULLANILDI

Son olarak Sovyetler Birliği'ne karşı yapılan savaşlarda kullanılan Pervitin, soğuk havanın hakim sürdüğü iklimde, Alman askerlerine ilerlemeyebilmeleri için büyük olanak sağlasa da en sonunda ilacın verildiği tüm askerler bağımlı hale gelmişti.

1939-45 yılları arasında Nazilerin, Alman askerlerine 200 milyona yakın Pervitin dağıttığı ortaya çıkmıştı.