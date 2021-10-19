Petrikor nedir

Yağmur yağdıktan sonra oluşan güzel, huzur veren, hatta romantik sayılan kokunun baş kahramanı Petrikor olarak adlandırılır.

Yağmurdan sonra gelen o güzel toprak kokusu...

Petrikor yağmur sonrasında duyulan yağmur kokusu veya toprak kokusu olarak isimlendirilen kokuya denir. Bu kelime Antik Yunanca "petros" (taş) ve "ichor" (Tanrı kanı) sözcüklerinden türetilmiştir.

Petrikor hemen hemen tüm insanlar tarafından taze, ferah ve güzel bir koku olarak tanımlanır.

TOPRAKTAKİ BAKTERİLER

Bir tür filamentli bakteri olan Streptomyces bakterileri, bulunduğu ortamlar nemli ve sıcak olduğunda toprakta büyür.

Petrikorun bileşenleri sadece uzun kuraklık dönemlerinde bitki ve bakteriler tarafından üretilerek toprağa salınır.

Bu aerosolün içinde bulunan kimyasallardan birçoğu, özellikle de geosmin ve 2-methylisoborneol gibi moleküller, burnumuzda yer alan koku tomurcuklarımızı uyarır.

YAĞMURDAN SONRA TOPRAK KOKUSU

Yağmur yağdığında, toprağın içindeki bu sporlar yağmur damlalarının etkisiyle havalanır. Yağmur durduktan sonra ortamda oluşan nemli hava ise sporları havada oradan oraya taşıyarak burnumuza ulaştırır. Böylece toprak kokusu olarak tarif ettiğimiz aromatik bir koku alırız.

Araştırmalar mikro damlacıkların ancak hafif yağmurda oluştuğunu da gösterdi. Bu yüzden şiddetli yağmurda toprak kokusunu algılayamıyoruz.