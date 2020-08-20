Petrol nedir

Petrol, bir fosil yakıt ve yenilenemeyen enerji kaynağıdır.

Petrol; bitkiler, algler ve bakteriler gibi deniz organizmalarının kalıntılarından oluşmuştur.

Milyonlarca yıldan fazla süren yoğun ısı ve basınç sonucu bu organik kalıntılar (fosiller), yakıt hammaddesi ve çok çeşitli ürünler için bağlı olduğumuz karbon bakımından zengin maddelere dönüştü.

Petrol rezervleri, yerin derinliklerinde hapsolan petrol depolarıdır.

PETROL ÖLÇÜMÜ

Petrol rezervleri dünyanın her yerinde bulunur ve varil (bbl) cinsinden ölçülür. Bir varil petrol yaklaşık 100–200 litredir (26–53 galon).

En büyük petrol rezervine sahip ülkelerin çoğu Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üyesidir.

OPEC'e göre, dünyanın kanıtlanmış petrol rezervlerinin yüzde 80'inden fazlası OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

PETROL SINIFLANDIRMASI

Petrolü sınıflandırmanın birçok yolu vardır. Bunlardan biri coğrafyadır. Üç ana petrol kaynağı, diğer petrol arzlarının sıralanması ve fiyatlandırılması için referans noktaları belirlemektedir: Brent, Batı Teksas ile Dubai ve Umman.

Petrolü sınıflandırmanın diğer yolları, petrol yoğunluğunu suya göre ölçen API gravitesi ve petrolün sülfür içeriğidir.

PETROL YERİNİ BELİRLEME

Mühendisler, yeryüzünün veya okyanusun altındaki potansiyel petrol rezervlerini bulmak için uydular da dahil olmak üzere gelişmiş ekipman kullanır.