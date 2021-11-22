Pıhtı nedir

Pıhtılar, kan damarı duvarlarındaki küçük kesik ya da çatlakları kapatmak ve kanamayı durdurmak için oluşur. Kanamanın durması ve iyileşmenin ortaya çıkmasın ardından vücut pıhtıları parçalar ve atar.

Vücüdunuzda herhangi bir bölge kesildiğinde veya yaralandığında vücudunuz bir kan pıhtısı oluşturarak kanamayı durdurur.

Tıbbı literatürde "trombus" denen bu ürün, yaralanma durumunda damarda oluşan deliği tıkayarak kanamanın sonlanmasını sağlar.

Eğer bir pıhtı, olmaması gereken bir yerde oluşup orada kan akımını keserse organın beslenmesini bozabilir. Yerine göre bu tablo felçle ya da kalp kriziyle ve ölümle sonlanabilir. Bu nedenle hayati öneme sahiptir.

PIHTI NASIL FARKEDİLİR?

Atardamar ya da toplardamar fark etmeksizin, damar içinde oluşan pıhtı kan akışını azaltmadığı ya da engellemediği sürece herhangi bir belirti vermez.

Örneğin, bacak toplardamarları bir pıhtı tarafından tıkandığında belirtiler bacakta şişme, solukluk, kızarıklık sıcaklık artışı, kramp ve ağrı şeklindedir. Akciğerde olması durumunda, nefes almada güçlük, kanlı ve balgamlı öksürük, kalp atışında hızlanma, terleme, göğüs ağrısı yaşanabilir.

Atardamarlarda tıkayıcı bir pıhtı oluşması durumunda ise, hangi organ ya da dokuya kan akışı kesiliyorsa ona uygun belirtiler oluşur.

Pıhtı, kalbe giden atardamarlardan birini tıkamışsa kalp krizi, beyne giden damarlardan birini tıkamışsa inme belirtileri gözlenir.