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    Pik yapmak nedir

    Koronavirüs açıklamalarıyla sıkça duyduğumuz "pik" terimi ne anlama geliyor merak ediliyor. Pik yapmak olarak karşımıza çıkan "pik" nedir? İşte anlamı...
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 12:25
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    Pik yapmak nedir

    Pandemi süresince en çok kullanılan terimlerden birisi de "pik yapmak" oldu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamaları sırasında pik yapmak ifadesini sıkça kullanıyor.

    Uzmanlar da açıklamalarında pik yapmak konusuna değiniyor ve vatandaşlar pik yapmanın ne olduğunu merak ediyor.

    Peki ‘pik' nedir? İşte yanıtı…

    PİK YAPMAK NEDİR?

    TDK'ya göre "pik" kelimesinin çeşitli anlamları olmakla birlikte "pik yapmak" zirve, doruğa ulaşmak, doruk, en üst sınır, rekor düzeyi, en yoğun, tavan yapmak gibi anlamlar taşıyor.

    Bir denizcilik terimi olarak ise “Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken” anlamında kullanılır.

    Aynı zamanda bir sanayi terimi olarak da kullanılabilen pik, “Dökme demir” anlamına gelir. Aynı zamanda bir gelişmenin zirveye çıktığı an olarak da kullanılabilir.

    Pik yapmak nedir #1


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