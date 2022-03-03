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    Pikan cevizi nedir

    Dünyada 'pekan' olarak bilinen 'pikan cevizi' besin değeri yüksek bir atıştırmalıktır. Kuzey Meksika ve Güney Amerika'ya özgü bir tür 'hikori' ağacından elde edilmiştir.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 17:50
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    Pikan cevizi nedir

    Cevizler, kalp sağlığına faydalı bir besin kaynağıdır.

    Pikan cevizi; içerdiği potasyum, kalsiyum ve demirin yanı sıra A, C ve E vitaminleri açısından da son derece zengin bir atıştırmalıktır.

    Ilıman iklim bölgelerinde yetişen Pikan cevizi, dünyada 'pekan' ismiyle anılır.

    Kuzey Meksika ve Güney Amerika'ya özgü bir tür hikori ağacından elde edilen ceviz çeşididir.

    ABD'nin özellikle güney eyaletleri ve Meksika'da yetiştirilir. Pikan yetiştiriciliği 19. yüzyıldan sonra yayılmıştır.

    Türkiye de dahil dünyanın farklı ülkelerinde yetiştirilmeye başlanmıştır.Ancak Türkiye'de de sınırlı bir yetiştirme alanına sahiptir.

    PİKAN CEVİZİNİN FAYDALARI

    • Kalp hastalıklarına iyi gelir ve olumsuz etkilerinin azalmasına yardımcı olur.
    • Antioksidan özelliği ve vitamin yönünden zengin olması bağışıklık sistemini güçlendirir.
    • Hastalıklara yakalanma riski azaltır.
    • Pikan cevizi yağı, en sağlıklı yağ türlerinden biridir.
    • Besin fonksiyonunu destekler.
    • Cilt ve diş sağlığına iyi gelebilir.
    • Kan şekerini düzenler.

     

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