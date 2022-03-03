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Pikan cevizi nedir

Pikan cevizi nedir

Dünyada 'pekan' olarak bilinen 'pikan cevizi' besin değeri yüksek bir atıştırmalıktır. Kuzey Meksika ve Güney Amerika'ya özgü bir tür 'hikori' ağacından elde edilmiştir.