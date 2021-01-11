Piktogram nedir

Herhangi bir nesne, mekan, kavram, işaret ve işleyişin resmedilerek sembol haline getirilmesine piktogram adı verilmektedir.

Resmetme yoluyla herhangi bir şeyin ifade edilmesi olarak tanımlanan Piktogram, toplumların dili, dini, ırkı ve düşünce biçimi ne olursa olsun herkes için aynı anlamı çağrıştırır.

Piktogram, özellikle günümüzde birtakım şeyleri kolayca anlatabilmek için başvurulan önemli bir kaynaktır.

Piktogram kavramı, Latince’deki “pictus” (resim) ve “gram” sözcüğünün birleşimi ile ortaya çıkmıştır. Bu iki kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan Piktogram kavramı, “yazısı olmayan resim” anlamına gelir.

PİKTOGRAM TARİHİ

Piktogramın tarihte ilk olarak görülmesi, MÖ 5000’li yıllarda Çin’e dayanmaktadır.

Günümüzde halen bazı topluluklar piktograf yazı tekniği kullanmaktadır. Bu topluluklar Afrika ve Amerika’da yaşayan gelişmemiş topluluklardır. Gelişmemiş kültürlerde bu kavram yazı halinde kullanılırken, gelişmiş toplumlar hayata yön verme özelliği olan semboller olarak kullanmaktadır.

NERELERDE KULLANILIR

Piktograma verilebilecek en iyi örneklerden birisi, günümüzde kullanılan trafik işaretleridir.

Piktogramların bir özelliği de kişilerin dili, dini ve ırkı ne olursa olsun anlam bakımından herkeste aynı çağrışımı uyandırmasıdır.

Tren istasyonları, hava alanları, otogarlar ve çarşı gibi çok farklı ulusları birleştiren mekanlarda piktogramlar, taşıdığı evrensel anlamlarla çok önemli bir konumdadır.

Piktogram, hayatı düzenlerken yapılması yasak olanları da ifade eder. Örneğin köpekle girilmez sembolü bir Piktogram’dır. Bu sembolün olduğu yere köpekle girmek yasaktır.