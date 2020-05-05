Pilea nedir

Son zamanların en gözde türlerinden olan pilea, yuvarlak yapraklara sahip bir ev bitkisidir.

Pilea ya da tam adıyla pilea peperomioides, anavatanı Güney Çin olan bir bitkidir. Isırgangiller ailesine mensup ve kapalı tohum yapısına sahip olan bu bitki, dünya çapında en çok rağbet gören süs bitkilerindendir.

ÇİN PARA AĞACI OLARAK DA BİLİNİR

İlk olarak Çin’in Sichuan ve Yunnan gibi güney eyaletlerinde, 3 bin metre yüksekte bulunan dağ ormanlarında görülen bu ilginç bitki, nemli kayalarda yetişmiştir.

Dünyaya yayılması ise 1940 yılında Norveçli misyoner Agnar Espegren tarafından Norveç’e getirilmesiyle olmuştur. Bir misyoner tarafından getirilmesi sebebiyle halk arasında “misyoner bitkisi” olarak da anılabilen pilea, “Çin para ağacı” olarak da bilinir.

PİLEANIN BAKIMI

Yuvarlak ve kalın yeşil yapraklara sahip olan pilea, soluk yeşil çiçek açar. Kış aylarında büyüme hızı yavaşlayan pilea, ilkbahar ve sonbaharda hızlı gelişim gösterir.

Doğrudan güneş ışığı almayan ancak aydınlık ortamları seven pilea, geçirgen toprakları tercih eder; aksi takdirde boğulabilir.

Sulamak için toprağın kuruması gerekir. Fazla sulanması halinde ise yaprakları sarıya döner.

Saksı içerisinde ayrı kökler vererek yavruyan pileanın yeni yetişen filizleri ayrılarak başka bir saksıya ekilebilir.