Ping nedir

Genellikle çevrimiçi oyun oynayanların karşılaştığı bir terim olan Ping, bilgisayarınız ile karşıdaki sunucu arasında bir veri paketinin iletilmesi esnasında geçen süredir.

Ping bağlantılardaki reaksiyon süresi olarak tanımlanabilir.

Yani Ping var olan verinizin karşınızda yer alan bir diğer bilgisayara gitme ve geri gelme süresini ölçmektedir. Bu nedenle de genelde online oyun oynayanların yakından ilgilendiği bir konu haline gelmiştir.

Veri paketi ve sunucu arasındaki gecikmelerin genellikle milisaniyelerle ölçüldüğü ping miktarı arttıkça, “lag” adı verilen gecikmeler yaşanır.

Çevrimiçi oyunlarda milisaniyelik gecikmeler bile oldukça önemli olduğundan, yaşanan ping sorunları da oyuncular için oldukça rahatsız edicidir.

YAZILIM PROGRAMI

Ping programı, 1983 yılında Mike Muuss tarafından yazılmış bir programdır.

makineye genelde 32 baytlık bir ICMP pakedi gönderir ve aynı paketin geri gelmesini bekler. Bu basit program, birçok işe yarayabilir. Sunucu size ne kadar uzak ise, bu süre de o kadar artmaktadır.

DÜŞÜK PİNG VE YÜKSEK PİNG

Hem düşük ping hem de yüksek ping ile ilişkili sayılar bir aralık dahilindedir. Belirtilen aralıklara bakarak düşük ve yüksek ping yanıt sürelerinin performansımızı nasıl etkileyeceğiniz görebilirsiniz.

<30 ms – Mükemmel ping; neredeyse hiç farkedilemez; çevrimiçi oyunlar için idealdir.

30 ila 50 ms – Ortalama ping; çevrimiçi oyunlar için iyi kabul edilir.

50 ila 100 ms – Biraz yavaş ping süresi; web’de gezinirken çok fark edilmez, ancak oyun oynarken sizi etkileyebilir.

100 ms ila 500 ms – Yavaş ping; web’de gezinirken minimum etki, ancak çevrimiçi oyunlarda fark edilir bir gecikme yaratır.

> 500 ms – Yarım saniye veya daha uzun pingler, tüm isteklere belirgin bir gecikme katar; genellikle kaynak ve hedef, dünyanın farklı yerlerinde olduğunda olur.

PİNG DÜŞÜRMEK İÇİN

Bağlantı tipi, internetin güncel durumu ya da internet sağlayıcısı gibi etkenler de Ping değerini doğrudan ya da dolaylı yoldan etkilemektedir.

Ping değerini düşürmek için;