Piromani nedir

Yangın çıkarma hastalığı olarak bilinen piromani, dürtü kontrol bozukluğu olarak da adlandırılır.

Piromani hastalığı oldukça ciddi ve tehlikeli bir hastalık türüdür.

Bu hastalığa sahip bireylerde yangın çıkarma arzuları oluşur.

Hasta bireyler bu gibi durumlara ilgi duyarken, çıkan yangın sonrası üzüntü ya da pişmanlık yaşamadan mutlu olurlar.

ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜR

Kadınlara oranla erkeklerde daha sık rastlanan bir hastalık türüdür.

Bu hastalığın görüldüğü bireylerde genel olarak evden kaçma, okuldan kaçma ve görev ihmali gibi durumlar bulunur.

NEDENLERİ

Araştırmalar sonucunda, normalde daha düşük zeka seviyesi olan, uykuda idrar kaçırma, alkol sorunu, öfke kontrol ve antisosyal davranış bozukluklarının piromani hastalığı ile beraber görüldüğü ortaya çıkmıştır.

Bunlar ile beraber; psikolojik sorunlar, cinsel sorunlar, psikolojik travmaya neden olan faktörler de bu hastalığa sebebiyet verir.

Aşırı agresif yapılı kişiler ve duyguları bastırılmış baskı görmüş kişilerde de bu durum görülebilir.

BELİRTİLERİ

Piromani hastası bireyde görülen belirtiler:

Belirlediği yeri ateşe vermeden önce gerginlik hissi oluşur ve bu durum dışarıdan fark edilir.

Genellikle ateş ve itfaiyecelikle ilgili ürünlere hayranlık duyarlar.

Yangın haberlerini mutlulukla izler ve bu haberleri izlerken heyecanlanırlar.

Zaman içinde daha büyük yangınlar çıkarma eğilimi gösterirler.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Piromani hastalığında, tehlikeli bir hastalık olması sebebiyle erken teşhis ve tedavi oldukça önemlidir.

Kişinin kendi hayatını ve başka kişilerin hayatını tehlikeye atan sonuçlar doğuracağından, hasta kontrol altında tutulmalıdır. Bu kişiler, genellikle hastalıklarını kabul etmeyerek inkar ederler.

Bu sebeple hastanın öncelikle tedavi için ikna edilmesi gerekir.

Sonrasında ise bu hastalık iki farklı yöntem ile tedavi edilir. Bu yöntemler davranışçı yöntem ve psikoterapi olarak bilinir.