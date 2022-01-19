Planlı eskitme nedir

Planlı eskitme, üretici firmaların bilinçli olarak ürünlerin kullanım ömürlerini daha kısa süreli ve daha dayanıksız biçimde tasarladığı bir pazarlama taktiği olarak ifade edilebilir.

Teknolojinin gelişmesi ve imkanların artmasıyla birlikte ürünlerin daha dayanıklı ve daha uzun kullanım ömrüne sahip olması bekleniyordu.

Ancak günümüzde kısalan garanti süreleri ve eski versiyonlarına göre çok daha az ömre sahip dayanıksız pek çok ürünle karşı karşıyayız. İşte bu durum, üretici firmaların başvurduğu planlı eskitme taktiği ile ilgili.

PLANLI ESKİTME NEDİR

Planlı eskime veya planlı eskitme kavramı, üretici firmaların kasıtlı ve bilinçli olarak ürünlerin kullanım ömürlerini daha sınırlı ve dayanıksız olarak tasarladığı bir pazarlama taktiğidir.

Tüketici kendini, ürünün kullanım süresini uzatmak için ürünün yedek parçasını aynı üreticiden temin etmek veya yeni bir modelini almak ya da rakip üreticiden temin etmek zorunda hisseder.

Planlı eskitme stratejisi kıyafet, elektronik eşya, mobilya gibi birçok ürün için kullanılmaktadır. Tüketiciye biraz daha yeni ve biraz daha iyi bir şeye, gerektiğinden daha erken sahip olma arzusunu aşılamak suretiyle tüketicide talep uyandırır. Böylece ürün veya hizmete olan talep sürekli hale gelir.

Planlı eskitme, özellikle teknolojik ürünlerde yapılır ve böylece müşterinin yeni teknolojiye bağımlı hareket etmesi sağlanır.

Örneğin; telefonunuzun performansı size yetiyor olabilir. Ancak bir süre sonra hiç güncelleme veya değişiklik yapmamanıza rağmen performans kayıpları gözlemleyebilirsiniz. Bu durum, tamamen planlı eskitmenin bir sonucudur.