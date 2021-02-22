Planör nedir

Üzerinde hiçbir güç kaynağı olmadan uçabilen sabit kanatlı hava aracına planör adı verilmektedir. Planeur, Fransızca'da süzülerek uçmak anlamına gelmektedir.

Sabit kanatlı bir uçak türü olan planör, uçmak için herhangi bir güç kaynağına ihtiyaç duymamaktadır. Aerodinamik bir yapıya sahip olmaları nedeniyle uçmak için motora ihtiyaç duymayan planörlerin kokpitleri çift ya da tek kişilik olabilmektedir.

Motorsuz bir şekilde havada uçabilen planörlerin hava akımını daha verimli bir şekilde kullanabilmesi için kanatları uzun bir şekilde tasarlanmaktadır.

Planörlerde herhangi bir motor düzeneği bulunmadığı için vinç ya da bir uçak tarafından havalandırılması gerekmektedir. Belirli bir yüksekliğe ulaştığında çekici ile bağlantısını koparıp atmosferdeki hava akımlarının yardımıyla uçabilmektedir.

Planör yarışmaları mesafe (en uzun mesafeye erişmek), zaman (en kısa sürede belirli bir mesafeye gidebilmek), irtifa (en yükseğe çıkabilmek) ve aerobasi alanlarında gerçekleştirilmektedir.

Aralarında Hazerfen Ahmet Çelebi’nin de yer aldığı birçok mucit, planör tarzı icatlar aracılığıyla uçmayı başarmıştır fakat modern anlamda planörün mucidi Otto Lilienthal’dir.

Lilienthal, 1886 yılında bir deneme uçuşu esnasında düşerek hayatını kaybetmiştir.