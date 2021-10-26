Plaza dili nedir

Günümüzde en çok 'beyaz yakalı' çalışanların kullandığı; çalışanların dışında az insanın dahil olduğu konuşmalardır.

Plaza dili; kurumsal şirket çalışanları arasında sık sık duyulan Türkçenin yerini almış, arasına Türkçe karşılıklarından çok daha havalı olan İngilizce kelimelerin bulunduğu plaza insanı için yeni bir iletişim yolu olmuş jargondur.

Sosyal statü uğruna Türkçenin katledildiği bu jargon dilin nasıl kullanıldığını sizler için birkaç örnekle özetledik.

'BRIEF'

İş ve proje hakkında detaylı bilgi vermek için kullanılır.

"Reklam filminin briefini ajans ile paylaştık mı?"

'BRAINSTORMING'

Birden çok kişinin bir araya gelerek fikir alışverişi yapmasıdır.

"Arkadaşlar projemiz için herkes buradayken bir brainstorming yapalım mı?”

CROSS CHECK

Bir işi kontrol edip üzerinden geçip, başarıyla sonuçlanan çalışmalarda kullanılır.

“Projeyi sunmadan bir cross check yapalım.”

DEADLINE

Bir iş yada projenin teslim edilme aşamasıdır.

“Yeni organizasyon şemamız için deadline yaklaştı, hızlanmalıyız.”

FEEDBACK

Konu veya fikir hakkında geri bildirim vermek için en sık kullandıkları terimdir.

“Bu ayki raporlar ile ilgili henüz bir feedback almadık.”

SET ETMEK

Bir organizasyonu ayarlamak anlamına gelir, özellikle beyaz yakalılar toplantı organizasyonu yaparken sık sık kullanır.

“Marketing meetingi bu haftaya set edelim.”

MEETING

Buluşmak, toplanmak anlamında kullanılır. Belirli aralıklarda yapılması uygun görülür.

“Bugün tüm gün meetinglerim vardı.”