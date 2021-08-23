Plonjon nedir

Voleybol maçlarında sıklıkla karşılaşılan bir terim olan plonjon, topun yere değmemesi adına yere doğru ivme alınmak suretiyle eli topun altına koyma hareketidir.

Plonjon hareketi voleybolcuların uzanamayacakları kadar uzakta olan toplara yaptıkları hareketlere denir.

Tanımından da anlaşılacağı üzere bu hareket topun kendi yarı sahasında yere yaklaştığı ve rakibin puan kazanacağı durumları alt etmek için kullanılan harekettir.

PLONJON NASIL YAPILIR

Plonjon hareketi voleybolcunun topun geldiği yöndeki ayağını öne atması ile başlar.

Daha sonrasında vücut ağırlığı bu ayak üstüne verilerek kollar ileri uzatılır ve ileri doğru vücut destek alınan ayak ile ileri doğru atılır.

Yere doğru ivme alınmak suretiyle yapılmış olan bu hareket devamında top havalandırılır ve voleybolcu destek ayağı ile benzer taraftaki omuzu üstünde dönerek ayağa kalkar. Böylelikle rakibin puan kazanması engellenir ve hareket tamamlanmış olur.