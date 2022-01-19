Podcast nedir

Podcast, İnternet üzerinden indirilebilen ve dijital formatta yer alan, müzik veya konuşmaların olduğu ses dizisidir.

İnternet üzerinden hazırlanan veya sonradan internete aktarılan dijital ses yayınına 'podcast' denilmiştir.

Podcast'i geleneksel radyo formatı ve çağdaş kayıt teknolojisinin bir karışımı olarak da tanımlayabiliriz.

PODCAST: DİJİTAL SES DOSYALARI

Özellikle video içerik üretmek isteyenlerin özgürce kendilerini ifade edebilecekleri bir platform olarak karşımıza çıkan podcasts, oldukça popüler.

ABD ve İngiltere'de yaklaşık 18 yıllık bir tarihi bulunan podcast,Türkiye'de de yükselişte.

PODCAST ÖZELLİKLERİ

Podcast eğitim alanında da kullanılan bir uygulama olurken yalnızca yayınlanan diziler ya da radyo yayınlarının dinlenmesine imkân yaratmaz.

Bunun yanı sıra dergi ve belgesel gibi yayınları da kapsar.

Uygulama ses ve görüntü dosyalarının kullanılmasına izin verir.

Kullanıcı abone olarak podcast üzerinden bu yayınları izleyebilir, eğitim, eğlence ya da iş amacına yönelik olarak da yaygın olarak kullanıldığı görülen uygulamanın herhangi bir zaman aralığında izlenmesi ya da dinlenmesi mümkündür.

YAYINLARINIZ İÇİN GEREKLİ EKİPMANLAR

Mikrofon

Ses Kartı Ya da Mikser.

Yazılım Programı Seçimi.

Ses Kayıt Cihazları

Kulaklık

Pop Filter, Shock Mount, Mikrofon Kolu.

Son olarak, internet ağı olan podcast yayınlarına ücretsiz olarak erişim sağlayabilir, istenilen zaman aralığında internet olduğu sürece bu içerikleri dinleyebilirsiniz.