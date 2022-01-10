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Pogrom nedir
- Haber Merkezi
- 10.01.2022 - 10:40
- Güncelleme : 10.01.2022 - 10:47
Pogrom, “çok zarar vermek, şiddet kullanarak yok etmek” anlamına gelen Rusça bir kelimedir.
Rusça'da her türlü toplu şiddet olaylarına pogrom denir.
Bu deyim ilk olarak tarihin çeşitli dönemlerinde Yahudilere karşı yapılmış olan şiddet hareketlerini tanımlamak için kullanılmış, sonra da anlamı diğer gruplara karşı yapılmış olan benzer şiddet olaylarını kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
POGROM ÖRNEKLERİ
M.Ö. 167 yılında Yahudilerle Yunanlar arasındaki Makabi ayaklanması, tarihte kayda geçmiş ilk pogromlardan biridir. Haçlı Seferleri sırasında Avrupa'da yaşayan Yahudilere karşı birçok pogramlar yapılmıştır.
1938 yılında Almanya'daki Yahudi Soykırımı'nın başlangıcı sayılan Kristal Gece olayı, pogromlara bir örnektir.
İstanbul'da Yunanlara karşı yapılmış olan 6-7 Eylül Olayları da pogrom tanımına uymaktadır.