Polidaktili nedir

Polidaktili, bir diğer adıyla altı parmaklılık, el veya ayaklarda normalden daha fazla sayıda parmak bulunmasıdır. Doğuştan gelen genetik bir bozukluktur.

Altı parmaklılık olarak da bilinen polidaktili, doğuştan gelen, çoğunlukla insan, kedi ve köpekte görülen genetik bir bozukluktur. Bu duruma sahip kişilerin el veya ayak parmakları, normalden daha fazla sayıdadır.

Bu kişilerin her iki elinde veya ayağında polidaktili görülebilmektedir. Bununla beraber sadece bir el veya ayakta da altı parmaklılık mevcut olabilir.

POLİDAKTİLİ NEDEN OLUR

Anne karnındayken el ve ayak gelişiminde parmaklar önce yapışık durumdadır. Daha sonra gelişim esnasında, parmak araları dokuların erimesiyle ayrılır. Bazen parmakların ayrılması esnasında bir hata sonucu fazla sayıda parmaklar (polidaktili) oluşabilir.

Ortalama olarak her 500 doğumda bir görülen polidaktili genetik olarak geçebilir, bazen de hiçbir neden olmadan polidaktili ile birlikte sindaktili yani yapışık parmak durumu görülebilir.

POLİDAKTİLİ ÇEŞİTLERİ

polidaktili, başparmak veya küçük parmağın yanında ufak şişlik şeklinde ya da bir parmağın ucunda iki uç şeklinde çatallanma gibi olabilir.

El kenarında hareketsiz, ufak bir sapla bağlı bir parmak biçiminde olabilir ya da tam gelişmiş hareketli fazla parmak biçiminde olabilir.

Meydana gelen fazla parmaklar bazen eklemsiz oluşabilmektedir. Nadiren de olsa tüm parmakların birey tarafından kontrol edilip bireye yarar sağladığı da bilinmektedir.

POLİDAKTİLİ NEDENLERİ

Polidaktiliye neden olabilecek 39 farklı mutasyon tanımlanmış olup bu genlerin polidaktili tipleriyle doğrudan ilişkisinin zamanla açıklanması beklenmektedir.

Polidaktili ile birlikte diğer anomaliler veya sakatlıklar olabilir. Böyle bir durumda diğer sakatlıkların da tetkik edilmesi gerekir.

POLİDAKTİLİ TEDAVİSİ

Polidaktili, bazen diğer parmakların gelişimini etkileyerek kayma veya gelişim bozukluklarına sebep olabilir. Bu nedenle mümkün olduğunca erken tedavi önerilmektedir.

Ameliyat için en uygun evre 6-12 aylıkkendir ve diğer parmakların dolaşımlarına dikkat edilip zarar vermeden fazla parmağın çıkarılması şeklinde gerçekleştirilir.

Ameliyattan sonra o süreçte ortaya çıkmayan bazı bozukluklar nadiren çocuk büyüdükten sonra parmaklarını kullanırken ortaya çıkabilir. Bunların düzeltilmesi için de ileride ek ameliyat gerekebilir.