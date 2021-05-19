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Polimer nedir
- Haber Merkezi
- 19.05.2021 - 11:39
Polimer, kelime olarak “birçok parça” anlamına gelir.
Monomerlerin sıralı dizilimleri ile oluşan zincirleme reaksiyona girerek kendi kendini dahi meydana getirebilen bir maddedir. Hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır ve polimer maddesi bir anda ortadan kalkarsa yaşamsal fonksiyonlar durma noktasına gelebilir.
Polimer saç bakım malzemeleri, gıda ürünleri, plastik malzemelerde bulunmaktadır.
POLİMER ÇEŞİTLERİ
Doğal polimerler (ayrıca biyopolimerler de denir) ipek, kauçuk, selüloz, yün, kehribar, keratin, kolajen, nişasta, DNA ve gomalak olarak sıralanıyor.
Biyopolimerler organizmalarda, yapısal proteinler, fonksiyonel proteinler, nükleik asitler, yapısal polisakaritler ve enerji depolayan moleküller gibi kilit fonksiyonları yerine getiriyor.
Sentetik polimerler ise sıklıkla laboratuvarda kimyasal reaksiyonlarla hazırlanmakta.
Sentetik polimerlerin örnekleri arasında PVC (polivinil klorür), polistiren, sentetik kauçuk, silikon, polietilen, neopren ve naylon var. Sentetik polimerler plastikler, yapıştırıcılar, boyalar, mekanik parçalar ve birçok yaygın nesneyi yapmak için kullanılıyor.
POLİMERİN ÖZELLİKLERİ
Her polimer çok farklı özelliklere sahip ancak çoğu polimer aşağıdaki ortak özellikleri taşıyor:
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Polimerler kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık sunar.
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Polimerler hem termal hem de elektrik izolatörleri olabilir. Tencere ve tava kulpları, cezve kulpları, buzdolabı ve dondurucuların köpük çekirdeği, yalıtımlı bardaklar, soğutucular ve mikrodalga tencereler ısı direnci için polimerle üretiliyor. Birçok kayakçının giydiği termal iç çamaşırı polipropilenden yapılmıştır ve kış ceketlerindeki elyaf dolgusu akrilik ve polyesterdir.
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Polimerler çok hafiftir ve önemli derecede kuvvetlidir. Polimerin bu nedenle oyuncaklar, uzay istasyonlarının iskelet yapısı, külotlu çoraplardaki hassas naylon elyaf ve kurşun geçirmez yeleklerdeki Kevlar gibi birçok uygulama alanı var.
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Polimerler, görünüşte sınırsız özelliklere ve renk yelpazesine sahip malzemelerdir. Polimerler, kullanımlarını ve uygulamalarını genişletmek için çok çeşitli katkı maddeleri ile daha da iyileştirilebilen birçok doğal özelliğe sahip.
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Polimerler ile pamuk, ipek ve yün lifleri taklit edilebiliyor. Benzer şekilde porselen, mermer, alüminyum ve çinkoya benzer hale getirilebiliyor. Polimerler ayrıca plastik ve esnek filmler gibi doğada hazır bulunmayan ürünler üretmek için de kullanılıyor.
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Polimerler her zaman petrolden yapılmaz. Birçok polimer, doğal gaz, kömür veya ham petrolden yapılır. Ancak yapı taşları itibariyle bazen mısırdan gelen polilaktik asitten veya pamuktan linterinden gelen selülozikler gibi yenilenebilir malzemelerden oluşurlar. Tornavida sapları veya hediye şeridi gibi plastikler ise daima selüloz asetat gibi yenilenebilir malzemelerden üretilmekteler.
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Polimerler ile başka malzemelerle üretilemeyen ürünler yapılabiliyor. PVC ile tıbbi tüpler ve kan torbaları üretiliyor ve böylece kan ve kan ürünlerinin raf ömrü uzatılıyor. Birçok tıbbi cihazın etkili şekilde çalışması polimerle mümkün oluyor.