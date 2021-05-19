Polimer nedir

Polimer çok sayıda monomerin kovalent bağlarla birbirlerine bağlanarak oluşturduğu iri molekülün adıdır.

Polimer, kelime olarak “birçok parça” anlamına gelir.

Monomerlerin sıralı dizilimleri ile oluşan zincirleme reaksiyona girerek kendi kendini dahi meydana getirebilen bir maddedir. Hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır ve polimer maddesi bir anda ortadan kalkarsa yaşamsal fonksiyonlar durma noktasına gelebilir.

Polimer saç bakım malzemeleri, gıda ürünleri, plastik malzemelerde bulunmaktadır.

POLİMER ÇEŞİTLERİ

Doğal polimerler (ayrıca biyopolimerler de denir) ipek, kauçuk, selüloz, yün, kehribar, keratin, kolajen, nişasta, DNA ve gomalak olarak sıralanıyor.

Biyopolimerler organizmalarda, yapısal proteinler, fonksiyonel proteinler, nükleik asitler, yapısal polisakaritler ve enerji depolayan moleküller gibi kilit fonksiyonları yerine getiriyor.

Sentetik polimerler ise sıklıkla laboratuvarda kimyasal reaksiyonlarla hazırlanmakta.

Sentetik polimerlerin örnekleri arasında PVC (polivinil klorür), polistiren, sentetik kauçuk, silikon, polietilen, neopren ve naylon var. Sentetik polimerler plastikler, yapıştırıcılar, boyalar, mekanik parçalar ve birçok yaygın nesneyi yapmak için kullanılıyor.

POLİMERİN ÖZELLİKLERİ

Her polimer çok farklı özelliklere sahip ancak çoğu polimer aşağıdaki ortak özellikleri taşıyor: