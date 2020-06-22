Polo sporu nedir

Polo, takım halinde ve at üzerinde oynanan en eski spor dalları arasında yer alır.

Polo sporu, 4'erli iki takım halinde at üzerinde oynanan bir spor dalıdır.

At binicileri ellerindeki özel oyun sopalarıyla, yerde bulunan topu rakip kaleye atmaya çalışır.

Bu spor hem açık hem de kapalı olarak iki çeşit alanda oynanabilir.

Oyun, Avrupa ülkelerinde statü olarak birçok insanın oynamasına imkan veren özelliği ile dikkat çeker. Özellikle Avrupa ve Amerika ülkelerinde her yıl belirli dönemlerde oynanır.

NASIL OYNANIR

Oyuncuların kabiliyet ve yeteneklerine göre dereceleri bulunur. Bu derecelere göre oyunculara, 0 ile 10 arasında olan puanlar verilir.

Oyunda, oyunculara görev ve kurallara göre numaralar da verilir.

Oyunun en önemli özelliği gol olduğu için en önemli numara 1'dir.

Maç 7.5 dakika sürer ve hakem yaya olarak oyunu yönetir.