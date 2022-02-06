Polyester kumaş nedir

Polyester kumaş, doğal olmamasına rağmen günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. Tekstil ürünlerine parlak ve pürüzsüz yüzeyiyle şık bir görünüm sağlar.

Polyester, petrolden elde edilen sentetik bir kumaştır.

Polyester kumaş, 1940 senesinde İngiltere merkezli piyasaya sürülen ve doğal olmayan bir kumaş türüdür.

POLYESTER KUMAŞ NEDİR

Dünyanın en popüler tekstil ürünlerinden biri olan bu kumaş, binlerce farklı tüketici ve endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır.

Polyesterin giyim sektöründe kullanım amacı, doğal ürünlere esneklik katmak ve kırışma oranlarını azaltmaktır.

Bir organik asit ile bir organik alkolün polikondenzasyonu sonucu oluşur. Güve, mantar ve küf gibi biyolojik etkenlere, ısıya, ışığa, radyoaktif ve morötesi ışınlarına karşı dayanaklılığı yüksektir.

POLYESTER KUMAŞ NEDEN TERCİH EDİLİR

Parlak, sağlam, esnek, kaygan ve hafif bir kumaştır.

Kolayca kurur. Çabuk kurumasından dolayı dış kıyafetlerde tercih edilir.

Pek ütü gerektirmez, kırışmaz.

Ütüyle verilen şekli uzun süre muhafaza eder.

Dokunuşu yumuşak ve ipeksidir.

Bakımı çok kolaydır, evde makinede yıkanabilir.

Kuru temizleme gerektirmez.

Leke tutmayan yapısı vardır.

Rengi yıkamayla solmaz.

Ayrıca kullanımdan dolayı iz yapmaz.

Güve ve zararlı böceklerden etkilenmez.

Aynı şekilde küf ve mantar gibi mikroorganizmalardan da zarar görmez.

Daha ucuzdur.

POLYESTER KUMAŞ, SICAK TUTAR MI

Yapıları nedeniyle oldukça sıcak tutan ürün sınıfı içerisinde bulunur. Ancak her tekstil ürünlerinde olduğu gibi mevsime göre üretim yapıldığı için ürünleri sıcak tutma oranları değişkenlik gösterebilir.

Mont, palto, trençkot, atkı ve pardesü gibi nedenler polyester malzeme kullanılarak üretildiği takdirde sıcak bir kullanımı beraberinde getirir.