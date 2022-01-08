Polyglot nedir

Polyglot bir kişinin birden çok yabancı dil bilmesini, konuşmasını, dinlediğini ve okuduğunu anlamasını, etkili yazı yazabilmesini ifade eder.

Yunanca poly (çok) ve glotta (dil) kelimelerinin birlesmesinden oluşan polyglot terimi, ana dili dışında üç veya daha fazla yabancı dil bilen kimseler için kullanılır.

Dünyadaki insanların sadece yüzde 3'ü dört dilden fazla konuşabilmektedir.

POLYGLOT VE HİPER POLYGLOT

Dünya genelinde insanların yüzde birinden daha azı birçok dilde yeterliliğe sahiptir. Bir kişi üçten fazla dildi akıcı konuşursa, bu kişiye polyglot adı verilir.

12 dil ve üstü konuşabilenler için “hiper-polyglot” adlandırılması yapılmıştır.