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Pop Art nedir
- Haber Merkezi
- 15.05.2020 - 18:03
Soyut dışavurumculupa tepki gösteren sanatçılar, 1950'li yılların başında ortaya koydukları Pop Art sanatını, 1960'lı yıllarda ise bir akım haline getirmişlerdir.
Popüler kültür imgelerini sunan Pop Art sanatı, tamemen kişisellikten arınmış olmalıdır.
Bu sanat akımında sanatçının asıl hedefi, eserlerinde günümüz dünyasında yaşayan sıradan insanı ve duygularını yansıtmaktır.
Görsel etkinin çarpıcı ve dikkat çekici olmasını amaçlayan Pop Art sanatçıları, elit sanat anlayışının karşısında durmuş ve akımlarını entelektüel bir altyapıya dayandırmamışlardır.
ABD'DE POP ART
Öncelikli olarak ABD'de yayılmaya başlayan Pop Art akımının en büyük silahları; televizyon, radyo, gazete ve dergi gibi kitle iletişim araçları olmuştur.
Nitekim, akımın önce ABD'de yayılım gösterme sebebi de kitle iletişim araçlarının çokluğu olarak belirtilmektedir.
Akım, ortaya çıktığı ilk dönemlerde ise ‘Yeni Gerçekçilik’ ya da ‘ Yeni Dadaizm’ olarak ifade edilmiştir.
İNGİLTERE'DE POP ART
ABD ile aynı dönemde ancak birbirinden tamamen bağımsız olarak İngiltere'de de ortaya çıkan Pop Art akımı, öncelikle İngiliz ressam Richard Hamilton'ın eserleriyle ön plana çıkmıştır.
Ülkede Hamilton'un ardından ise geç resimsel soyutlama tarzında eserler ortaya çıkaran sanatçılarla devam eden Pop Art sanatı, 1960'lı yıllara gelindiğindeyse artık bir akıma dönüşür.
POP ART'IN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ
Akımın ortaya çıkmasında ise önemli sanatçılaş rol oynamıştı.
Pop Art sanatının başlıca temsilcileri şu şekildedir:
Richard Hamilton
Eduardo Paolozzi
Andy Warhol
Roy Lichtenstein
Claes Oldenburg