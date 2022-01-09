Porridge nedir

Porridge,kahvaltılık gevrek olarak tüketilip, tahıl grubunda yer alan, sütle ısıtılarak veya kaynatılarak yapılan bir besindir.

Son zamanlarda sağlıklı beslenenlerin gözde yiyeceği olan 'porridge' yani diğer adıyla bilinen yulaf lapası, oldukça besleyici bir yiyecek.

DİYET YAPANLARIN VAZGEÇİLMESİ 'PORRİDGE'

Özellikle Kuzey Avrupa, İngiltere ve Rusya gibi ülkelerde severek tüketilen 'porridge' günün her saatine uygun leziz ve sağlıklı bir alternatif.

TOK TUTAN LİFLİ BİR BESİN

Tok tutan ve bol lifli bu yiyecek kilo vermeye de yardımcı oluyor.

Porridge ile hem tatlı hem tuzlu tarifler yapabilmek münkün olsa da hazırlarken kıvamını tutturmak için püf noktalarına dikkat etmeliyiz.

Hazırlanışı çok pratik porridge tarifindeki malzemeler şu şekilde:

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 su bardağı süt (veya su)

3-4 tutam tarçın 1 tutam tuz

½ olgun muz (püre haline getirilmiş) Donuk orman meyveleri

Sevdiğiniz kabuklu yemişler

HAZIRLANIŞI

Yulaf ezmesini bir sos tenceresine alın ve orta ateşte birkaç dakika çevirin.

Sütü dikkatlice tencereye ekleyin ve bir tahta kaşık yardımıyla karıştırarak ağır ağır pişirin.

Yaklaşık 7-8 dakika sonra kaynama belirtileri gösterince tuz, tarçın ve püre halindeki muzu ekleyin.

Birkaç dakika daha piştikten sonra yulafın iyice kıvam aldığını göreceksiniz.

Biraz sulu haldeyken ocaktan alın ve ağzı kapalı demlenmeye bırakın.

İstediğiniz kıvama geldiğinde üzerine donuk meyveler ve kuru yemişlerle süsleyin.

Yulafın sıcaklığıyla hemen yumuşayacak olan meyveler güzel bir renk ve aroma da bırakacaktır.

Tarçın tatlandırmak için yeterli ama biraz daha tatlı olmasını isterseniz bal, agave şurubu, Hindistan cevizi rendesi, fıstık ezmesi veya ham kakao da ekleyebilirsiniz.

İşte bu kadar basit, şimdiden afiyet olsun.