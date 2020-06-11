Postmodernizm nedir

Modernizmin sonrası ve ötesi anlamlarında bir tanım olarak kullanılan Postmodernizm, 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır.

1960'lı yıllardan günümüze kadar kullanılmaya devam eden Postmodernizm terimi hakkında, Jean François Lyotard 1979'da yazdığı "Postmodern Durum" adlı kitabıyla bir tartışma başlatmıştır.

Teori alanında bu akım, modernist sanat biçimleri ile uygulamalarından koptuğu öne sürülen bir dizi kültürel yapıntıyı ifade eden mimarlık, edebiyat, felsefe, güzel sanatlar vb. alanlarda yeni kültür çeşitlerinin işaretleri olarak ortaya çıkmıştır.

Söz konusu tartışmalar zaman geçtikçe diğer birçok alanlarda da kendisini göstermiş ve sonucunda bir bütün olarak modernitenin sorgulanması anlayışına dönüşmüştür.

MODERNİZMİN YENİ BİR DÖNÜŞÜMÜDÜR

Bu doğrultuda, Postmodernizmi yeni bir evre olarak ifade etmek yerine, modernizmin kendi içinde yeni bir dönüşüme girmesi olarak da anlamlandırma çabaları da söz konusu olmuştur.

Postmodernizm kimilerince, bir modernizm/modernite/modernlik soruşturması olarak görülmektedir.

AYDINLANMA İLKELERİNİ TEMEL ALIR

Aydınlanma ilkelerini temel alan bir toplum projesinin adı olan modernizm, inanca karşı bilgiyi, teolojiye karşı bilimi öne çıkarma amacını güden bir düşünce şeklidir. İlerlemeye inanan modernizm, akıl ve bilimi ise ilerleme aracı olarak görmektedir.

POSTMODERN DÜŞÜNCENİN ÇIKIŞ NOKTASI OLAN İSİMLER

- Soren Kierkegaard

- Martin Heidegger

- Max Stirner

- Friedrich Nietzsche

- Jacques Lacan

- Edmund Husserl