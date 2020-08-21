Prematüre doğum nedir

Prematüre bebek, 37 haftadan önce doğumu gerçekleşen bebek olarak bilinmektedir.

Prematüre düzeylerinin farklı kategorileri vardır ve bunlar kendi risklerini taşır: Son derece erken doğmuş (28 haftadan az), çok erken (28-32 hafta), orta ila geç doğum (32 ila 37 hafta).

Bir gebeliğin yüksek erken doğum riski taşıdığı tespit edilirse, anne, hamileliği mümkün olduğu kadar uzatmak için tedavi edilir.

Enfeksiyon veya rahim boynu yetersizliği gibi komplikasyonlar erken doğum riskini artırır.

Çoğul gebelik (ikizler, üçüzler veya daha fazlası) yaşayan kadınların erken doğum yapma şansı da daha yüksektir.

İkizler için ortalama gebelik süresi 37 hafta, üçüzler için 33 haftadır.

Dokuz aylık hamilelik sırasında bebeklerin vücutları, doğduklarında hayatta kalmalarına ve gelişmelerine izin vermek için rahimde gelişir.

Bir bebek çok erken doğduğunda, gelişiminin bazı tarafları bitmemiş olur ve bu, rahim dışındaki hayata hazır olmadığı anlamına gelir.

Yenidoğan bakımında büyük ilerlemeler kaydedildi ve yenidoğan birimleri, özel bakım birimleri ve pediatristler, vücutları tam olarak güçlenip gelişene kadar premiatüre bebekleri desteklemek için donatıldı.